به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به خبرنگار SNNTV با اشاره به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، موضع قاطع ایران را اعلام کرد.

بقایی گفت: ایران در دفاع از خود هیچ گزینه‌ای را منتفی نمی‌داند. شما نمی‌توانید آتش را در یک منطقه یا کشور محبوس کنید؛ اگر آتشی شعله‌ور شود، باید انتظار داشته باشید که شعله‌های آن سایر مناطق و بخش‌ها را در بر بگیرد.

این تهدید نیست؛ اعلام موضع است

سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: این تهدید نیست؛ نیروهای مسلح ما در جایگاهی هستند که در رابطه با نحوه پاسخ موضع‌گیری کنند. این موضع‌گیری اعلام شده، نتیجه عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: در ۴۰ روز جنگ، دلیل کشیده شدن آتش به منطقه، استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از خاک کشورهای منطقه بود.

بقایی گفت: متاسفانه برخی از کشورهای منطقه به هشدارهای دلسوزانه و مسئولانه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم اجازه به طرف‌های متجاوز بی‌توجه بودند.

نیروهای مسلح ما عمل خواهند کرد

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ما خیلی حرف نمی‌زنند، عمل خواهند کرد و در صورت هرگونه خطای دشمن، این بار با شدت و گستردگی بیشتری پاسخ خواهند گرفت.

