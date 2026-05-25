به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، امروز یکشنبه چهارم خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در ماه‌های اخیر، ارتش آمریکا در کارائیب و شرق اقیانوس آرام، ده‌ها قایقِ مظنون به قاچاق مواد مخدر را هدف حملات مرگبار قرار داده؛ عملیاتی که طبق گزارش‌ها نزدیک به ۲۰۰ کشته برجا گذاشته، بی‌آنکه بازداشت یا دادرسی عادلانه ای در کار باشد یا افکار عمومی از ادله و هویت قربانیان آگاه شود.»

معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: «اکنون، یک بررسی محدود درون‌سازمانی در پنتاگون ناگزیر شده به روند این حملات بپردازد؛ اما پرسش اصلی فراتر از پروتکل‌های هدف‌گیری است: آیا یک دولت می‌تواند در خارج از میدان جنگ، «ظن» را به حکم مرگ تبدیل کند؟»

غریب‌آبادی تاکید کرد: «مبارزه با قاچاق مواد مخدر مسیر حقوقی دارد: تحقیق، بازداشت، ارائه ادله، و برگزاری دادگاه و دادرسی عادلانه. شلیک به انسان‌ها در دریا، بدون محاکمه و بدون شفافیت، چیزی جز قتل فراقضایی نیست؛ همان نقطه‌ای که نقاب حقوق بشر از چهره مدعیان آن کنار می‌رود.»

این دیپلمات ارشد ایرانی در پایان نوشت: «ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را بنیادین ترین حق می‌داند. واشنگتن که سال‌ها برای دیگران نسخه حقوق بشر نوشته، باید توضیح دهد چگونه دادگاه را با موشک، و قانون را با مرگِ بدون محاکمه جایگزین کرده است!

