اولین پیام دبیر شورای عالی امنیت ملی: عقب نشینی در کار نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در نخستین پیام خود خطاب به ملت ایران نوشت: "عقب نشینی در کار نخواهد بود" این را میدان نظامی، میدان دیپلماسی و مردم مبعوث شده حاضر در خیابان با مقاومت جانانه خود نشان دادند و دشمن را زمین گیر کردند.

وی افزود: حالا بیش از هر زمان دیگر کشور نیاز به وحدت و انسجام دارد تا آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در این زمینه هم مأیوس شوند.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: میدان وحدت و انسجام هم یک میدان دیگر در مبارزه است. تلاش همگانی برای جلوگیری از هر سخن و اقدام وحدت‌شکن، ایرانِ عزیز را به پیروزی نهایی خواهد رساند؛ ان‌شاءالله.

