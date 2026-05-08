ترامپ در تقلا برای فرار از باتلاق پیامدهای جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت جنگ‌افروز و تروریست آمریکا زیر فشار شدید اقتصادی و سیاسی برای پایان دادن به جنگ علیه ایران قرار گرفته است؛ جنگی که برخلاف محاسبات اولیه واشنگتن، اکنون به بحرانی علیه خود آمریکا تبدیل شده است. افزایش شدید قیمت سوخت، نارضایتی داخلی، اختلاف با متحدان عربی و نگرانی از بهره‌برداری چین از بحران، کاخ سفید را در وضعیت دشواری قرار داده است.

«اِوان کوپر» تحلیلگر برنامه «بازاندیشی راهبرد کلان آمریکا» در مرکز استیمسون به آناتولی گفته است: «ترامپ به‌وضوح مشتاق پایان دادن به جنگ با ایران است، اما با محدودیت‌های بزرگی روبه‌روست.» او تصریح کرده که ترامپ در داخل آمریکا تحت فشار است تا «ضعیف» به نظر نرسد و نتواند امتیازهای بزرگی درباره برنامه هسته‌ای ایران یا نقش تهران در تنگه هرمز بدهد. کوپر همچنین تأکید کرده است: «میان خواسته‌های متناقض کشورهای خلیج فارس و اسرائیل، موانع بزرگی برای رسیدن به توافق پایدار وجود دارد.»

در همین گزارش، «جک کلیتون» تحلیلگر سیاست خارجی آمریکا، مستقیماً ترامپ را مسئول آغاز بحران معرفی کرده و گفته است: «دگماتیسم ترامپ به آغاز جنگ کمک کرده و اگر دو طرف به مصالحه نرسند، می‌تواند باعث ازسرگیری دوباره آن شود.» او هشدار داده که ترامپ اکنون گرفتار تناقضی سیاسی شده است؛ زیرا نمی‌تواند توافقی را بپذیرد که از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ِ باراک اوباما برای آمریکا ضعیف‌تر به نظر برسد؛ توافقی که سال‌ها آن را هدف حملات تبلیغاتی خود قرار داده بود.

شوک تنگه هرمز به اقتصاد آمریکا

جک کلیتون تصریح کرده است: «دولت ترامپ اصلاً پیش‌بینی نمی‌کرد ایران تنگه هرمز را ببندد و همین مسئله باعث شده ایران از نظر اقتصادی قدرتمندتر از قبلِ جنگ شود.» او افزوده است: «ترامپ به‌شدت نگران بازارها و قیمت انرژی است و به همین دلیل دائماً اظهارنظر می‌کند تا بازارها را آرام کند.»

براساس این گزارش، قیمت سوخت در آمریکا از زمان آغاز جنگ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و این مسئله فشار شدیدی بر مصرف‌کنندگان آمریکایی وارد کرده است. کوپر به آناتولی گفته: «این جنگ هیچ‌وقت محبوب نبود، اما حالا افزایش قیمت سوخت باعث شده پیامدهای جنگ برای آمریکایی‌ها بسیار ملموس‌تر شود.» همزمان نظرسنجی مشترک واشنگتن‌پست، ABC و ایپسوس نشان داده که ۶۱ درصد مردم آمریکا دخالت نظامی در ایران را «اشتباه» می‌دانند.

شورش محافظه‌کاران علیه ترامپ

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش، اشاره به شکاف در اردوگاه حامیان ترامپ است. این گزارش می‌گوید چهره‌های رسانه‌ای محافظه‌کار مانند تاکر کارلسون و میگن ماری کلی، ترامپ را به زیر پا گذاشتن وعده خود درباره پرهیز از «جنگ‌های خارجی پرهزینه» متهم کرده‌اند. این انتقادها نشان می‌دهد حتی بخشی از جریان راست آمریکا نیز ادامه تجاوز علیه ایران را به ضرر منافع واشنگتن می‌داند.

آناتولی همچنین نوشته است که جمهوری‌خواهان با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، نگران تبعات سیاسی جنگ هستند. طبق این گزارش، میزان نارضایتی از ترامپ به ۶۲ درصد رسیده؛ رقمی که بالاترین نرخ نارضایتی در دو دوره ریاست‌جمهوری او محسوب می‌شود. جک کلیتون هشدار داده است: «حتی اگر ترامپ همین حالا هم به سمت کاهش تنش حرکت کند، اثرات اقتصادی جنگ فوراً از بین نمی‌رود و ممکن است آسیب سیاسی آن باقی بماند.»

اختلاف عربستان با واشنگتن

در بخش دیگری از گزارش آمده است که اختلاف میان آمریکا و برخی متحدان عربی شدت گرفته است. به نوشته رسانه‌ها، عربستان سعودی اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌هایش را برای عملیات اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز نداده است. اِوان کوپر در این باره گفته: «سعودی‌ها با رد درخواست آمریکا، پیام محکمی درباره نارضایتی خود از نحوه مدیریت جنگ فرستادند.» این مسئله نشان می‌دهد حتی شرکای سنتی واشنگتن نیز از گسترش درگیری و بی‌ثباتی منطقه‌ای نگران هستند.

در مقابل، گزارش آناتولی تأکید می‌کند که رژیم صهیونیستی و امارات خواهان ادامه فشار بر ایران هستند و تلاش می‌کنند آمریکا را از هرگونه توافقی که موقعیت منطقه‌ای تهران را حفظ کند، دور نگه دارند. همین اختلافات، مسیر خروج آمریکا از بحران را دشوارتر کرده است.

نگرانی آمریکا از قدرت‌گیری چین

آناتولی در پایان گزارش خود به نگرانی واشنگتن از افزایش نفوذ چین اشاره کرده است. اِوان کوپر گفته است ترامپ می‌خواهد نشست آینده با همتای چینی‌اش بر مسائل تجاری و تقویت اقتصاد آمریکا متمرکز باشد، اما ادامه جنگ علیه ایران باعث شده پکن فرصت پیدا کند خود را «قدرت مسئول‌تر» معرفی کند. جک کلیتون نیز تأکید کرده که چین به‌دنبال گسترش مسیرهای تجاری و زیرساختی جدید در خلیج فارس و دریای سرخ است تا وابستگی به تنگه هرمز را کاهش دهد و نفوذ خود را در منطقه افزایش دهد.

گزارش در پایان می‌افزاید مجموع این تحولات نشان می‌دهد جنگی که قرار بود به ابزار فشار واشنگتن علیه ایران تبدیل شود، اکنون به عامل بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی برای خود آمریکا بدل شده است. افزایش قیمت انرژی، خشم افکار عمومی، شکاف میان متحدان منطقه‌ای و نگرانی از قدرت‌گیری چین، دولت ترامپ را در موقعیتی قرار داده که ناچار است برای خروج از بحران، به‌دنبال راهی برای پایان دادن به جنگ باشد.

