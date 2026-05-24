امام جمعه بغداد: عراق به تصمیمی مستقل و به دور از سلطه آمریکا نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه علمیه، در خطبههای نماز جمعه بغداد تأکید کرد: عراق در مرحلهای حساس از تحولات سیاسی و منطقهای قرار دارد که حفظ حاکمیت ملی و مقابله با هرگونه دخالت خارجی را ضروری میسازد.
وی با هشدار نسبت به تلاشها برای تحمیل اراده قدرتهای خارجی بر تصمیمگیریهای عراق، گفت: برخی جریانها در پی بازطراحی معادلات منطقه در راستای تأمین منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.
آیتالله موسوی با اشاره به روند سیاسی عراق پس از انتخابات اخیر اظهار داشت: فرایند سیاسی همچنان با مشکلات عمیقی در نحوه انتخاب رؤسای سهگانه و تشکیل دولت روبهرو است و شیوههای بهکارگرفتهشده در سالهای گذشته، بحرانهای سیاسی و مدیریتی متعددی را برای کشور به همراه داشته است.
امام جمعه بغداد همچنین بر ضرورت تدوین سیاست خارجی متوازن تأکید کرد و گفت: دولت جدید باید روابطی مثبت و متوازن با همه کشورهای همسایه برقرار کند و از ورود به درگیریها و تنشهای منطقهای پرهیز نماید.
وی افزود: گسترش روابط با کشورهای عربی و منطقهای نباید به بهای تضعیف حاکمیت عراق و استقلال تصمیم سیاسی این کشور تمام شود.
آیتالله موسوی با انتقاد از آنچه «تسلیم سیاسی» در برابر برخی پروژههای خارجی خواند، تصریح کرد: عراق دارای جایگاه تاریخی و تمدنی مهمی است و میتواند نقشی محوری در منطقه ایفا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار برقراری توازن در روابط عراق با قدرتهای جهانی از جمله آمریکا، روسیه، چین و انگلیس شد و تأکید کرد: بغداد نباید تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار گیرد و تصمیمگیری سیاسی عراق باید کاملاً مستقل و مبتنی بر حاکمیت ملی باشد.
امام جمعه بغداد همچنین از دخالت مستقیم آمریکا در روند تشکیل دولتهای عراق انتقاد کرد و گفت: برخی جریانهای سیاسی تحت فشارهای خارجی در روند انتخاب مسئولان و تشکیل دولت قرار گرفتهاند؛ مسئلهای که استقلال تصمیم ملی عراق را تهدید میکند.
آیتالله موسوی در بخش اقتصادی خطبههای خود، دولت جدید را به ارائه برنامههای عملی برای حل مشکلات معیشتی، کاهش شکاف طبقاتی و مقابله با بیکاری و فقر فراخواند و بر ضرورت تقویت طبقه متوسط برای حفظ ثبات اجتماعی تأکید کرد.
وی همچنین بر لزوم بازسازی و تقویت توان نظامی عراق تأکید کرد و گفت: عراق به ارتشی قدرتمند و مجهز نیاز دارد تا بتواند بدون اتکا به نیروهای خارجی از حاکمیت و امنیت کشور دفاع کند.
امام جمعه بغداد در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، سیاستهای آمریکا را در راستای بازطراحی ساختار سیاسی منطقه و تضعیف جریانهای مقاومت و استقلالطلب توصیف کرد و افزود: پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطفی در احیای روحیه استقلالخواهی در میان ملتهای منطقه بود.
وی همچنین سیاستهای مبتنی بر دامنزدن به اختلافات مذهبی و طایفهای را از ابزارهای آمریکا برای تضعیف وحدت امت اسلامی دانست و تصریح کرد: بسیاری از جنگها و بحرانهای منطقه در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
آیتالله موسوی درباره تحولات لبنان نیز گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا جریان مقاومت و حزبالله را تضعیف کرده و معادلات سیاسی لبنان را در راستای منافع خود تغییر دهند، اما برخی از این طرحها با مخالفت نهادهای رسمی لبنان مواجه شده است.
وی همچنین نسبت به تلاشها برای محدودسازی جریان مقاومت در عراق هشدار داد و تأکید کرد: موضوع حصر سلاح در اختیار دولت نباید به ابزاری برای تضعیف جریانهای مخالف نفوذ آمریکا تبدیل شود.
امام جمعه بغداد در پایان، ملت عراق را به حفظ هویت ملی، تقویت حاکمیت کشور و مقابله با سلطه خارجی فراخواند و خاطرنشان کرد: عراق از ظرفیتهای تاریخی و تمدنی بزرگی برخوردار است و میتواند جایگاه محوری خود را در جهان عرب و اسلام باز یابد.
