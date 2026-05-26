به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دعا در روز عرفه از موضوعات مورد توجه اهل‌بیت(ع) بوده و این اهتمام به‌گونه‌ای است که در میان منابع روایی و کتاب‌هایی مانند «اقبال الاعمال» مرحوم سید بن طاووس، ۱۲ دعا از معصومین(ع) در این روز نقل شده است. علاوه بر این تعداد، سه دعای دیگر نیز در این مجموعه روایی برای این روز نقل شده که «ابن طاووس» آنها را در اعمال این روز ذکر کرده است.

در روایات، زیارت امام حسین(ع) در روز عرفه، جایگاه برجسته‌ای دارد و چندین روایت در اهمیت این زیارت بیان شده و تلفیق این زیارت با قرائت دعای عرفه ایشان، این دعا را به معروف‌ترین دعا در نزد اهالی دیانت و عبادت تبدیل کرده است، ولی با بررسی منابع روایی، تنها یک دعا از ایشان نقل شده است، همانگونه که از امام کاظم(ع) و امام رضا(ع) نیز یک دعا برای این روز نقل شده است.

از رسول خدا(ص) نیز دو دعا برای روز عرفه و یک دعا برای شب عرفه روایت شده، همچنین از امام سجاد(ع) نیز سه دعا برای روز عرفه آمده که یکی از این سه دعا به‌عنوان دعای چهل و هفتم کتاب شریف صحیفه سجادیه، شناخته شده است و می‌توان آن را مشهورترین دعا بعد از دعای امام حسین(ع) دانست، برخی از علما، بر خواندن هر دو این دعا در این روز تاکید داشته‌اند به‌عنوان نمونه مرحوم آیت ‌الله مصباح یزدی می‌فرمایند: «جا دارد که صبح روز عرفه، دعای عرفه امام سجاد(ع) را بخوانیم و عصر عرفه، دعای عرفه امام حسین‌(ع) را». دو دعای دیگر امام سجاد(ع) در کتاب اقبال سید بن طاووس و مزار شیخ مفید نقل شده است.

امام صادق(ع) نیز سه دعا برای روز عرفه داشته‌اند که یکی از آنها را باید «بلندترین دعای عرفه» دانست و از ویژگی‌های آن، ذکر نام همه ائمه معصومین(ع) در این دعاست.

دعای امام کاظم(ع) و تسبیحات رسول خدا(ص) نیز کوتاه‌ترین ادعیه در این روز است. امام کاظم(ع) در عصر روز عرفه اینگونه دعا می‌کردند: «اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدِکَ إِنْ تُعَذِّبْنِی فَبِأُمُورٍ قَدْ سَلَفَتْ مِنِّی وَأَنَا بَیْنَ یَدَیْکَ بِرُمَّتِی وَإِنْ تَعْفُ عَنِّی فَأَهْلُ الْعَفْوِ أَنْتَ یَا أَهْلَ الْعَفْوِ یَا أَحَقَّ مَنْ عَفَا اغْفِرْ لِی وَلِاَصْحَابِی. خداوندا! بی‌تردید من بنده تو و فرزند بنده تو هستم؛ اگر مرا عذاب کنی به خاطر اموری است که از من سر زده و من در برابر تو تسلیم هستم، و اگر بر من ببخشایی تویی که اهل عفو هستی، ای اهل بخشش! ای برحق‌ترین کسی که بخشوده است! از من و همراهانم در گذر.»

سید بن طاووس در کتاب اقبال خود، سه دعای دیگر برای روز عرفه نقل کرده و می‌گوید: «آن را در دیگر کتاب‌های دعا یافته است»، با توجه به دقت نظر سید بن طاووس و زمان حیات ایشان در قرن هفتم هجری قمری، به نظر می‌رسد که ایشان دلیلی بر انتساب این سه دعا به معصومین(ع) نداشته‌اند.

در انتها باید گفت که بررسی معارف توحیدی، عبادی و شیعی هر کدام از این دعاها، همچنین ارزیابی سندی، محتوایی و پژوهشی آنها، موضوعی است که باید مورد توجه محققان قرار بگیرد.

سید علی‌اصغر حسینی/ ابنا

___

پایان پیام