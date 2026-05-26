به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حافظ نعیم الرحمان، امیر جماعت اسلامی پاکستان، امروز (سه‌شنبه) با صدور بیانیه‌ای، مطالبه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از سران کشورهای منطقه برای پذیرش طرح سازش با رژیم صهیونیستی را به مثابه «سندی برای تسلیم شدن کشورهای اسلامی» دانست.

پیمان ابراهیمی یعنی تسلیم شدن برابر توطئه آمریکا و اسرائیل

وی افزود: توافق به اصطلاح ابراهیمی یعنی تسلیم شدن برابر توطئه‌های آمریکایی-صهیونیستی، لذا مردم پاکستان هرگز تصمیمی را که به دنبال مشروعیت بخشی به رژیم نامشروع صهیونیستی باشد، قبول نخواهند کرد.

امیر جماعت اسلامی از شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، خواست تا با صراحت تمام شرط دونالد ترامپ را رد کند.

ترامپ؛ حامی قتل عام فلسطینیان

وی تأکید کرد: دونالد ترامپ، تنها رئیس‌جمهور آمریکا است که بیت‌المقدس را به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر اسرائیل به رسمیت شناخت و پس از آن در قتل عام فلسطینیان با نتانیاهو همدستی کرده است.

نعیم الرحمان از سران کشورهای اسلامی خواست تا در یک جبهه واحد علیه توطئه سازش با اسرائیل متحد شده و از آرمان‌های ملت‌های مسلمان حفاظت کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا روز گذشته در بخشی از پیام خود در شبکه «تروث سوشال» اعلام کرد که در جدیدترین گفت‌وگوهایش با کشورهای منطقه درباره ایران، خواستار پیوستن آنها به پیمان سازش با اسرائیل شده است.

ترامپ افزود: من در جریان گفت‌وگوهای روز شنبه خود با محمد بن سلمان آل سعود (ولیعهد عربستان سعودی)، محمد بن زاید آل نهیان (رئیس دولت امارات متحده عربی)، شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی (امیر قطر)، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم بن جابر آل ثانی (نخست‌وزیر قطر)، علی الثوادی (وزیر قطری)، فیلد مارشال سید عاصم منیر (فرمانده ارتش پاکستان)، رجب طیب اردوغان (رئیس‌جمهور ترکیه)، عبدالفتاح السیسی (رئیس‌جمهور مصر)، ملک عبدالله دوم (پادشاه اردن) و ملک حمد بن عیسی آل خلیفه (پادشاه بحرین)، صراحتاً اعلام کردم پس از تمام تلاش‌هایی که ایالات متحده برای کنار هم چیدن این پازل بسیار پیچیده انجام داده است، اکنون باید دست‌کم این شرط اجباری شود که همه این کشورها به طور همزمان به پیمان ابراهیم بپیوندند.

