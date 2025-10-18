هشدار درباره استفاده آمریکا از »اردوگاه الهول« برای تهدید امنیت عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ قطری السمرمد، کارشناس امنیتی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومة»، درباره استفاده ایالات متحده آمریکا از اردوگاه «الهول» در سوریه به‌عنوان بستری برای تهدید امنیت و ثبات عراق هشدار داد.

به گفته او، این اقدام از طریق همکاری مستقیم با گروه‌های افراطی صورت می‌گیرد.

السمرمد اظهار داشت که آمریکا از این اردوگاه برای آموزش و سازماندهی عناصر تروریستی جهت انجام عملیات در داخل عراق بهره می‌برد.

او افزود که مدیریت اردوگاه عملاً به دست نیروهای افراطی سپرده شده که برنامه‌های آموزشی شامل بمب‌گذاری، کارگذاری مواد منفجره و اجرای عملیات ترور را هدایت می‌کنند.

وی همچنین تأکید کرد که فرماندهانی از داعش با تابعیت‌های خارجی، به‌طور مستقیم بر روند آموزش در اردوگاه نظارت دارند.

به گفته او، اردوگاه الهول هر از گاهی شاهد درگیری‌های داخلی میان گروه‌های تروریستی است، در حالی که رسانه‌ها از پوشش این اتفاقات منع شده‌اند تا اطلاعاتی از داخل اردوگاه به بیرون درز نکند.

السمرمد این اردوگاه را «دهکده‌ای تروریستی و بسته» توصیف کرد که با تعاملات مشکوک و طرح‌هایی برای بی‌ثبات‌سازی امنیت عراق اداره می‌شود و از حمایت لجستیکی و هماهنگی آشکار آمریکا برخوردار است.

او در پایان هشدار داد که واشنگتن از اردوگاه الهول برای تحقق اهداف سیاسی و امنیتی خود در عراق و منطقه استفاده می‌کند، در حالی که جامعه جهانی نسبت به این تحرکات خطرناک که به‌مثابه «بمب ساعتی» در مرزهاست، بی‌توجه باقی مانده است.

