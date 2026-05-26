به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، در پیامی به مناسبت روز عرفه و سالروز شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع)، این روز را بستر تحول معنوی و تجدید میثاق با آرمان‌های ولایت دانست.

عرفه؛ فراخوان الهی برای توبه و بندگی

وی در بخش نخست پیام خود، روز عرفه را روز استغفار و بازگشت به سوی پروردگار برشمرد و اظهار داشت: روز عرفه، روزی است که خداوند متعال بندگان خود را به ضیافت عبادت و اطاعت فراخوانده است. در این روز شایسته است که انسان با روحی سرشار از جذبه الهی، مسیر نجات دنیوی و اخروی خود را هموار سازد.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان با استناد به سیره معصومین (ع)، به روایتی از امام زین‌العابدین (ع) اشاره کرد و گفت: روایت شده است که امام سجاد (ع) در روز عرفه صدای سائلی را شنیدند که از مردم درخواست کمک می‌کرد. امام به او فرمودند: «وای بر تو! آیا در چنین روزی از غیر خدا طلب می‌کنی؟» در حالی که امروز امید می‌رود فضل و رحمت الهی حتی شامل حال جنین‌های در شکم مادران نیز بشود و آن‌ها نیز از برکات این روز محروم نمانند.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از اعمال عبادی این روز تأکید کرد: در کتب ادعیه، اعمال ارزشمندی همچون غسل، روزه و به‌ویژه زیارت امام حسین (ع) برای این روز ذکر شده است که هر یک مسیر وصال به قرب الهی را کوتاه می‌کنند.

حضرت مسلم بن عقیل (ع)؛ الگوی تمام‌عیار وظیفه‌شناسی

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان در بخش دیگری از پیام خود، به سالروز شهادت سفیر کربلا پرداخت و حضرت مسلم بن عقیل (ع) را نماد بصیرت و اطاعت محض از امام زمان خویش توصیف کرد.

وی تصریح کرد: حضرت مسلم از این شرف بزرگ برخوردار بود که به عنوان نایب خاص حجت خدا شناخته شود و با ایستادگی در برابر باطل و طنین‌انداز کردن کلمه حق، عالی‌ترین الگوی وفاداری را ترسیم کرد.

وی تأکید کرد: ایثار حضرت مسلم تنها به جان‌فشانی خود او محدود نشد، بلکه شهادت فرزندان خردسالش در این راه، گواهی بر این حقیقت است که برای سربلندی دین و آرمان‌های الهی، نباید از هیچ قربانی و گذشتی دریغ کرد.

سفیر کوفه؛ از غربت تا جاودانگی

این عالم برجسته پاکستانی با تحلیل سفر تاریخی حضرت مسلم به کوفه خاطرنشان کرد: بررسی دقیق عملکرد و سیره حضرت مسلم بن عقیل نشان می‌دهد که یک انسان وظیفه‌شناس در راه حمایت از حق تا کجا می‌تواند پیش برود. این سلاله شجاعت بنی‌هاشم و فرزند برومند عقیل بن ابی‌طالب، با پذیرش مأموریت دشوار اعزام به کوفه، سختی‌ها و مظالم بی‌شماری را به جان خرید، اما هرگز از مسیر ولایت عقب‌نشینی نکرد.

وی در پایان افزود: انتخاب حضرت مسلم از سوی امام حسین (ع) در پاسخ به نامه‌های بی‌شمار اهل کوفه، نشان‌دهنده جایگاه رفیع، درایت و اعتماد مطلق امام به ایشان است. مجاهدت‌های او در تاریخ به عنوان استعاره‌ای از ایثار و شجاعت باقی ماند و تا ابد همچون مشعلی فروزان، راهنمای آزادگان جهان در مسیر اطاعت از رهبری الهی خواهد بود.

