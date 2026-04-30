حرم امام رضا (ع) و مشهد؛ پناه ملت مبعوث ایران و امید شیعیان جهان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) – ابنا – از مشهد مقدس؛ امام رضا علیهالسلام تنها امام معصوم از خاندان اهلبیت علیهم السلام است که مزارشان در سرزمین ایران قرار دارد و در طول قرون تا به امروز، مرکزی معنوی و قطبی زیارتی و ملجاء و پناه مردمان مسلمان خصوصا شیعیان بوده است.
حرم مطهر رضوی و مشهدالرضا با پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل رشد فکر دینی و ارتقای سطح دینداری و گسترش عواطف مذهبی، جایگاه مهمتر و برجستهتری در مناسبات فرهنگی ایران و جهان اسلام یافت و «زیارت» منزلتی والاتر در سبک زندگی و حتی روابط بینالمللی یافت.
همزمان با ایام میلاد امام رضا علیهالسلام دل و دیده میلیونها نفر از دوستداران اهلبیت(ع) در داخل و خارج از ایران به حرم مطهر آن امام مهربان در مشهد دوخته میشود و هرساله به این مناسبت هزاران نفر برای زیارت به مشهد سفر میکنند.
امسال با رخداد مهم جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی به ایران اسلامی، جایگاه امام رضا علیهالسلام و حرم با صفای ایشان به عنوان پناه مردمان این سرزمین و سرای امید ایرانیان و شیعیان جهان، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه و کانون توسل است.
در شب میلاد امام رضا علیهالسلام شهر مشهد شاهد شور حماسی دیگری بود. مردمان مشهد که در طول شصت شب گذشته، میادین و خیابانها را با حضور خود در حمایت از نظام اسلامی و مقاومت پُر کرده بودند در شب ولادت امام رئوف، حضور خود را با ارادتورزی به ساحت ثامن الحجج(ع) زینت بخشیدند و جلوههای تازهای از دلدادگی را به نمایش گذاشتند.
به گفته فرماندار مشهد رشد سی درصدی حضور زائران نسبت به سال گذشته برای دهه کرامت و ایام میلاد امام رضا علیهالسلام ثبت شده است.
در همین حال سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده، از تشرف بیش از ۱۰ هزار زائر پیاده در ولادت امام رضا(ع) به مشهد خبرداد و رئیس پلیس راه خراسان رضوی در این رابطه اعلام داشت تنها در روز دوشنبه هفته جاری حدود ۲ هزار و ۱۰۰ زائر پیاده در جادههای منتهی به مشهد در حال حرکت به سمت بارگاه منور رضوی بودهاند. همچنین کاروان ۱ هزار و ۵۰۰ نفری دانشجویی که هرساله به طور ثابت زائر امام رضا(ع) هستند نیز امسال هم به مشهد مشرف شدهاند. یک کاروان پیاده ۲۵۰ نفره نیز از سرخس روز سه شنبه حرکت کرده و ۵۰۰ نفر از شمال کشور و همچنین ۵۰۰ نفر از شهرهای شمالی استان خراسان از ورودی گلبهار بصورت پیاده وارد مشهد میشوند.
همزمانی سالروز میلاد امام رضا علیهالسلام با روز چهارشنبه که به روز زیارتی آن حضرت معروف است، شور و شوق زیارت را در مشهد مضاعف ساخت و از نخستین ساعات بامداد چهارشنبه مجاورین و زائرین خود را به حرم مطهر رساندند.
نخستین برنامه روز میلاد مطابق یک سنت دیرین، تعویض پرچم متبرک گنبد طلایی حرم بود که در آیین ویژهای بوسیله خادمان بارگاه رضوی انجام پذیرفت.
از ساعت ۹:۱۵ صبح میلاد، قرائت قرآن و اجرای سرودهای عیدانه و شاد توسط گروه سرود «ندای غدیر»، آغاز شد. در این مراسم، حجتالاسلام سید روحالله مُوید با زبان شعر و ادب به مدیحهسرای پرداخت و سپس زائرین، میهمان نغمهخوانی زیبای ذاکر اهلبیت(ع)آقای ابوالفضل مشکینی شدند.
در ادامه مولودیخوانی ذاکران محبوب اهلبیت آقایان سید رضا نریمانی، سید محمدرضا حسینی و مهدی پاینده فر همراه با سخنرانی حجتالاسلام ساجدی نسب، از دیگر برنامههای سالروز میلاد امام رضا(ع)، در صحن و سرای حرم رضوی بود.
قرار است ذاکر و مداح مطرح کشور آقای حاج محمود کریمی نیز در شام ولادت امام رضا علیهالسلام به مدیحهسرایی بپردازد. همچنین چهارشنبه شب اجرای شعرخوانی آئینی توسط شاعر خوش قریحه اهل بیت(ع)، محمد رسولی، سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان و هم خوانی گروه سرود انصارالمهدی(عج)، از دیگر برنامههای شام میلاد امام مهربانی، خواهد بود.
همچنین ستایشگران اهلبیت(ع) آقایان احمد واعظی و محمدجعفر نژاد نیز از دیگر چهرههایی هستند که در حضور زائرین به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
همزمان خیابانهای اطراف و منتهی به حرم امام رضا علیهالسلام نیز در شب و روز میلاد امام رئوف، سرشار از نشاط و شوق زیارت و ارادتورزی بود. مردم مشهد که در شصت روز گذشته جلوههای کمنظیری از حضور خود را برای حمایت از نظام و مقاومت به نمایش گذاشتند امسال بصورت وسیعی به تدارک و اجرای برنامههای فرهنگی و دینی در سطح شهر و میادین و محلات پرداختند به گونهای که برای نخستین بار در بیشتر نقاط شهر مشهد، آیینهای گرامیداشت ایام میلاد امام رضا علیهالسلام که در سالهای قبل بیشتر در داخل حرم مطهر و پیرامون آن متمرکز بود؛ در سرتاسر شهر به اشکال متنوع برگزار گردید.
اجتماع «لشگریان امام رضا(ع)» از رویدادهای برجسته در مشهد بود که در شب میلاد حضرت ثامن الحجج(ع) در میدان بسیج از میادین اصلی شهر با حضور میهمانان برجسته و چهرههای ملی برگزار گردید. این اجتماع در شب میلاد از ساعت ۱۸:۳۵ تا ۲۴ میزبان حضور گسترده مردم و چهرههای محبوب فرهنگی، هنری و ورزشی بود.
این برنامه با اجرای نیما کریمی و رسالت بوذری برروی عرصه زیبایی که طراحی و تزیین شده بود آغاز شد و چهرههای شناختهشده حوزههای مختلف از جمله محمد برمایی، امیر کرمانشاهی، حسن سلطانی، روحالله رحیمیان، محمود کریمی، محمد رسولی، حسین نمازی و محمدعلی گلپایگانی (گلریز) و المیرا شریفی مقدم به اجرای برنامه پرداختند.
همچنین ورزشکارانی چون وحید شمسایی، حسین طیبی، محمدرضا مهدوی و بهروز رهبریفرد در این مراسم حضور داشتند. در حوزه فرهنگی هنری نیز چهرههایی مانند مهران غفوریان، سیدجواد هاشمی، رضا میرکریمی، بهروز افخمی، غلامرضا صنعتگر، علیرضا داوودنژاد، یوسف حاتمیکیا و حامد عسگری در این برنامه باشکوه در میان مردم حضور پیدا کردند.
خانواده شهید داریوش رضایی نژاد از دانشمندان شهید هستهای نیز میهمان برنامه «لشگریان امام رضا(ع)» بودند. المیرا شریفی مقدم مجری سیما نیز در این رویداد برای مردم صحبت کرد.
گرچه هرساله در شب میلاد جشنی در خیابان امام رضا(ع) منتهی به حرم مطهر با حضور مردم و موکبها برگزار میگردد اما امسال این حرکت فرهنگی با توجه به شرایط جنگ و مقاومت کشور «لشگریان امام رضا(ع)» نام گرفت و با استقبال خوبی همراه بود. این رخداد با همکاری آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد و همکاری برخی دیگر از بخشها تدارک دیده شده بود.
اما آنچه جشنهای شب و روز میلاد امام رضا علیهالسلام در مشهد را در مقایسه با سالهای گذشته متمایز کرد، جلوتر بودن فعالیتهای مردم مبعوث شده شبهای جنگ تحمیلی نسبت به تمام جشنهای برنامهریزی شده توسط نهادها و ارگانها بود. در یکی از محلات مشهد رزمندگان قدیمی هشت سال دفاع مقدس از لشگرهای مختلف خراسانی آن دوران با گردهمآیی موکبی زیبا برپا کرده بودند و با پخت و توزیع کیک از مردم پذیرایی کردند.
همزمان شیعیان دیگر کشورها نیز در مشهد به مناسبت ایام میلاد معین الضعفاء به ابراز ارادت پرداخته و در ویژه برنامههایی که برای آنان تدارک دیده شده بود شرکت کردند. ویژهبرنامه «أبناءالرضا» از روز دوشنبه هفته جاری ۷ اردیبهشتماه به همت بخش غرب آسیای مدیریت زائران غیرایرانی حرم امام رضا علیهالسلام و با حضور ۱۵۰ نفر از کودکان و نوجوانان پسر جهان اسلام در هشتی رواق دارالرحمه برگزار شد.
شرکتکنندگان این برنامه از کشورهای سوریه، عراق، بحرین، پاکستان، افغانستان و هندوستان هستند و در فضایی شاد و معنوی، در بخشهای متنوع فرهنگی و هنری حضور یافتند.
بخشهای برنامه «أبناءالرضا» شامل رنگآمیزی دیوارنگاره، نگارش دلنوشتههای رضوی، اجرای کارگاه اوریگامی، کتابت القاب امام رضا(ع) و الصاق آن بر پرچم جمهوری اسلامی ایران، قرائت بیانیه به سه زبان عربی، اردو و انگلیسی، اجرای سرود، برگزاری مسابقه و پرسش و پاسخ درباره سیره امام رضا علیهالسلام، اهدای جوایز به دلنوشتههای برتر و در پایان اهدای بستههای فرهنگی به تمامی کودکان و نوجوانان شرکتکننده بود.
اجرای این برنامه را حجتالاسلام هاشمیان بر عهده داشتند که از ابتدای مراسم در کنار کودکان و نوجوانان حضور داشتند. در بخش پایانی، شرکتکنندگان با گردهمایی صمیمانه همراه مجری برنامه، در مسابقهای تعاملی شرکت کرده و به سؤالاتی درباره سیره و معارف امام رضا(ع) پاسخ دادند. به برگزیدگان این بخش نیز جوایزی اهدا شد.
اما همزمان با اجرای برنامه ویژه پسران، برای خانوادهها نیز برنامهای فرهنگی و معنوی در رواق دارالرحمه تدارک دیده شد. ویژهبرنامه «أسرةالکرامة» با حضور ۶۵ نفر از بانوان عربزبان کشورهای اسلامی منطقه برگزار شد. در این گردهمآیی خانم تغرید محمد جونی از کشور لبنان سخنرانی کرد و آقای صلاح حدادی به عربی مدیحهثرایی نمود.
در این مراسم، خانم تغرید محمد جونی در سخنانی ضمن تبریک میلاد امام رضا علیهالسلام، به جایگاه علمی و معنوی آن حضرت پرداخت و به توصیف منزلت ایشان به عنوان «نور الهی در تاریکیهای زمین» و «عالم آل محمد(ص)» پرداخت.
وی با اشاره به آموزههای اخلاقی و اجتماعی امام رضا(ع) تأکید کرد: راه سعادت انسان در دنیا و آخرت در گرو اطاعت الهی، امانتداری، پرهیز از ظلم و پایبندی به ارزشهای اخلاقی است.
این سخنران همچنین با اشاره به نقش هدایتگرانه ائمه اطهار(ع)، خاطرنشان کرد که سیره امام رضا(ع) الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است و توجه به تعالیم آن حضرت میتواند زمینهساز رشد معنوی و تحکیم همبستگی در میان امت اسلامی باشد.
این برنامهها در فضایی معنوی در جوار روضه منوره رضوی برگزار شد و با استقبال زائرین و مجاورین غیرایرانی مقیم مشهد همراه بود.
در این رابطه مدیر بخش زائرین غیرایرانی آستان قدس رضوی میگوید با توجه به شرایط ناشی از جنگ و لغو و محدودیتهای پروازی، امسال زائرین خارجی کمتری نسبت به تمامی سالهای گذشته توانستند خود را به مشهد برسانند. به همین خاطر تلاش شده است تا ارتباط شیعیان و دوستداران اهلبیت(ع) در جهان با حرم امام رضا علیهالسلام در این ایام نورانی و مهم از طریق بسترهای رسانهای و فضای مجاری برقرار شود. در این راستا شیخ حبیب الکاظمی سخنران مطرح جهان تشیع در شام میلاد از صحن غدیر حرم رضوی که مخصوص زائرین غیرایرانی است به عربی سخنرانی خواهد کرد و بطور مستقیم از شبکه ماهوارهای امام رضا(ع) و همچنین بصورت زنده در بستر یوتیوب و اینستاگرام برای خارج از کشور پخش خواهد شد.
