به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر کربلا مقدسه امروز جمعه شاهد برگزاری مراسم اربعین امام حسین (ع) را با حضور میلیون‌ها زائر از سراسر عراق و جهان، است.

با وجود تدابیر امنیتی شدید که توسط نیروهای عراقی اجرا می‌شود، زائران از بامداد امروز جمعه به سوی حرم امام حسین و برادر ایشان ابوالفضل العباس (علیهما السلام) هم‌زمان با روز اربعین امام حسین روانه شده‌اند.

این شهر مقدس از روزهای گذشته شاهد آماده‌سازی گسترده از سوی مقامات محلی و نهادهای خدماتی و امنیتی برای ارائه بهترین خدمات به زائران بوده است.

وزارت کشور عراق اعلام کرد که این کشور در ایام اربعین حسینی، میزبان حدود ۴ میلیون زائر خارجی از ۱۴۰ کشور برای شرکت در مراسم اربعین شهادت امام حسین (ع) در کربلای مقدس بود.

مسیرهای منتهی به کربلا در ایام اربعین حسینی، شاهد راهپیمایی میلیونی زائران بود، جایی که مواکب خدمت‌رسانی، غذا، اسکان و مراقبت‌های پزشکی ارائه می‌دادند؛ صحنه‌ای که عمق پیوند روحانی با یاد اربعین را نشان می‌دهد.

از لحاظ امنیتی، نیروهای مختلف امنیتی برای حفاظت و تأمین امنیت زائران مستقر شده‌اند و وزارت حمل‌ونقل نیز تلاش‌ها را برای تضمین روان بودن حرکت جمعیت میلیونی به سمت کربلا و بازگشت از آن افزایش داده است.

زیارت اربعین مناسبت استثنایی در جهان اسلام است که فراتر از ابعاد دینی، به رویدادی اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده و مسلمانان را بر پایه ارزش‌های وحدت و همبستگی گرد هم می‌آورد و نشان‌دهنده پایبندی مستمر به مسیر اهل بیت (علیهم السلام) است.

