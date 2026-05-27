گذری به آلمان در عید قربان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه آلمانی «وستدویچر روندفونک کلن» (WDR) نوشت، با فرا رسیدن عید سعید قربان که در میان بسیاری از مسلمانان به «عید الاضحی» شناخته میشود، خانوادههای مسلمان در ایالت «نوردراین-وستفالن» (Nordrhein-Westfalen - ایالتی در غرب آلمان) این عید بزرگ را گرامی داشتند. در حالی که بسیاری از خانوادهها در کنار یکدیگر به جشن و پخت غذاهای سنتی مشغول هستند، بخش بزرگی از پناهجویان و مهاجران، این روزهای عزیز را در تنهایی و به دور از بستگان خود سپری میکنند.
در شهر «کـِرِفـِلد» (Krefeld - شهری در ایالت نوردراین-وستفالن)، پناهجویی سوری به نام «مَها» که همزمان با روی کار آمدن رژیم جولانی از این کشور گریخت، تلاش میکند با پخت شیرینیهای سنتی، عطر و بوی زادگاهش را به آشپزخانه کوچکش بیاورد. او که اکنون به عنوان پرستار مشغول به کار است، با یادآوری خاطرات صبحهای عید در کنار پدربزرگ و خانوادهاش، میگوید: «تمام آن لحظات برایم ارزشمند و دلتنگکننده است.» او اگرچه سومین عید خود را دور از خانواده سپری میکند، اما با دعوت از دوستانش برای صرف قهوه و چای، میکوشد سنتهای اسلامی خود را در دیار غربت زنده نگه دارد.
در شهر «دورتموند» (Dortmund - از شهرهای مهم ایالت نوردراین-وستفالن) نیز خانوادههای مسلمان با نصب کتیبههای «عید مبارک» بر دیوارهای خانه، فضای معنوی عید را مهیا کردهاند. «نوحا تَنیش» (Nuha Tnish) بانوی ۴۱ سالهای که ۹ سال است در آلمان زندگی میکند، به همراه همسرش «احمد الامین» و دو دخترشان، هدایایی را برای کودکان آماده کردهاند. او با اشاره به اهمیت حضور در مسجد و دیدار با آشنایان میگوید با وجود اینکه تماشای جشن خانواده از طریق تماس تصویری سخت است، اما اصرار دارد که فرزندانش فرهنگ و سنتهای اصیل اسلامی خود را یاد بگیرند.
این نشریه محلی افزود عید قربان در نگاه مسلمانان آلمان، بزرگترین و مهمترین عید سال به شمار میرود که یادآور داستان حضرت ابراهیم (ع) است. این عید همزمان با اوج مناسک حج در مکه مکرمه برگزار میشود که یکی از ارکان پنجگانه اسلام است. اگرچه بسیاری از خانوادههای مسلمان در سراسر جهان به طور سنتی اقدام به قربانی کردن دام میکنند، اما در آلمان بسیاری از مسلمانان به دلیل محدودیتها، ترجیح میدهند هزینه آن را به عنوان صدقه و برای کمک به نیازمندان در کشورهای زادگاه خود ارسال کنند.
یکی از چالشهای مسلمانان در ایالت نوردراین-وستفالن آلمان این است که عید قربان در این ایالت به عنوان تعطیل رسمی شناخته نمیشود. با این حال، طبق قوانین آموزشی، دانشآموزان مسلمان میتوانند برای روز اول عید درخواست مرخصی کنند تا در کنار خانواده به انجام فرایض دینی و سنتی بپردازند. این موضوع برای بسیاری از خانوادهها اهمیت بالایی دارد تا بتوانند هویت مذهبی خود را به نسلهای جدید منتقل کنند.
در نهایت، برای بسیاری از مسلمانان مقیم آلمان، به ویژه کسانی که به اجبار خانه و کاشانه خود را ترک کردهاند، عید قربان نمادی از وطن و پیوندهای فرهنگی است. پخت شیرینیهای سنتی، تزیین خانهها و صرف غذاهای مشترک، با وجود دوری راه و دلتنگی برای خانواده، حسی از نزدیکی و آرامش معنوی را در قلب اروپا برای پیروان دین مبین اسلام ایجاد میکند و شعائر الهی را در این مناطق پررنگ نگاه میدارد.
