به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته ضداسلامی «اگرکینگن» در سوئیس که پیش از این سابقه رهبری جریان ممنوعیت ساخت منارهها را داشت، در اقدامی توهینآمیز یک بازی ویدئویی را در چارچوب کارزار سیاسی حزب راستگرای افراطی (UDC) منتشر کرد. این بازی که با هدف تحریک افکار عمومی طراحی شده، مستقیماً هویت و حضور مسلمانان در این کشور را هدف قرار داده است.
در محتوای این بازی نژادپرستانه، کاربر در نقش یک مرزبان موظف است مانع ورود افرادی شود که «خارجیهای بد» نامیده میشوند. این بازی با غیرانسانی جلوه دادن مهاجران، از بازیکن میخواهد به افراد سفیدپوست اجازه ورود داده، اما با حذف چهرههای زنان محجبه و کودکان مسلمان، از ورود آنها جلوگیری کند؛ اقدامی که مصداق بارز ترویج نفرت و خشونت علیه خانوادههای مذهبی در قلب اروپا محسوب میشود.
انتشار این بازی موجی از محکومیت را توسط نهادهای مدنی و کمیسیون فدرال مبارزه با نژادپرستی سوئیس به دنبال داشته است. منتقدان این اقدام را نه یک سرگرمی، بلکه «پروپاگاندای سمی» و ترویج نظریات توطئه علیه اسلام میدانند. در همین راستا، «سامسون یمانه»، نایبرئیس کمیسیون مبارزه با نژادپرستی، از تهیه چندین شکایت کیفری علیه سازندگان این بازی به اتهام نقض صریح قوانین ضدتبعیض خبر داده است.
