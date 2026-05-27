پوتین عید قربان را به مسلمانان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، این عید بزرگ را به مسلمانان تبریک گفت. وی در این پیام اظهار داشت: «شما با پیروی از سنت‌های دیرینه اجدادتان، این جشن باستانی را که مؤمنان را به ریشه‌های اسلام، نیکی، عدالت، مهربانی و پرهیزگاری فرامی‌خواند، به‌صورت گسترده گرامی می‌دارید.»

پوتین در ادامه، مشارکت فعال سازمان‌های اسلامی در عرصه‌های عمومی و فرهنگی روسیه را مورد توجه قرار داد و افزود: «این سازمان‌ها نقش مهمی در تقویت ارزش‌های خانواده، تربیت نسل جوان با روحیه میهن‌پرستی و همچنین اجرای ابتکارات آموزشی و خیریه اجتماعی بر عهده دارند.»

رئیس‌جمهور روسیه در پایان پیام خود، از جامعه مسلمانان بابت فعالیت‌های ارزشمندشان در حمایت از مدافعان میهن و خانواده‌های آنان تقدیر کرد و آن را شایسته قدردانی عمیق دانست.

.............

پایان پیام