۱۰ کشور و صندوق بزرگ، رژیم صهیونیستی را تحریم کردند/ موج جهانی خروج سرمایه از اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق بازنشستگی معلمان دانمارک اخیراً تمام دارایی‌های اسرائیلی از جمله شرکت‌های دولتی یا تحت کنترل دولت اسرائیل را از سبد سرمایه‌گذاری خود حذف کرده است. این تصمیم به‌عنوان اعتراض به جنگ و جنایات اسرائیل در غزه و نیز سیاست‌های توسعه‌طلبانه آن در کرانه باختری اتخاذ شد.

پیش از آن، صندوق ثروت حاکمیتی نروژ –بزرگ‌ترین صندوق در جهان با حدود ۲ تریلیون دلار دارایی– اقدام مشابهی کرده و سرمایه‌های خود را از اسرائیل خارج کرده بود.

این اقدامات تنها محدود به نروژ و دانمارک نیست. کشورهای دیگر و صندوق‌های مختلف نیز به‌دلیل ادامه جنگ اسرائیل در غزه و کرانه باختری، سرمایه‌های خود را مسدود یا خارج کرده‌اند.

اول: صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق ثروت حاکمیتی نروژ: بزرگ‌ترین صندوق جهان، تمام سرمایه‌گذاری‌های خود در اسرائیل را به مدیریت داخلی منتقل کرده و سهامش در ۱۱ شرکت اسرائیلی به ارزش حدود ۱.۹۵ میلیارد دلار را فروخته است.

صندوق بازنشستگی نروژ: این صندوق در ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرد دیگر با دو شرکت بزرگ (Oshkosh آمریکا و ThyssenKrupp آلمان) که به ارتش اسرائیل تجهیزات می‌فروشند، همکاری نخواهد کرد.

صندوق بازنشستگی معلمان دانمارک: این صندوق با ۲۴.۷ میلیارد دلار دارایی، دارایی‌های اسرائیلی را به دلیل جنگ غزه و گسترش شهرک‌سازی از سبد سرمایه خود حذف کرد.

صندوق بازنشستگی مربیان دانمارک: این صندوق در آگوست ۲۰۲۵ آخرین سرمایه‌های مرتبط با اسرائیل (Expedia، Booking، Airbnb) را کنار گذاشت.

صندوق سرمایه‌گذاری حاکمیتی ایرلند: این صندوق در آوریل ۲۰۲۴ اعلام کرد سرمایه‌های خود در ۶ شرکت اسرائیلی از جمله بانک‌های بزرگ را خارج می‌کند.

دوم: کشورهایی که سرمایه‌گذاری در اسرائیل را متوقف کردند

ترکیه: این کشور در ماه می ۲۰۲۴ همه واردات و صادرات با اسرائیل را متوقف و بنادر خود را به روی کشتی‌ها و هواپیماهای اسرائیلی بست.

اسپانیا: این کشور، صادرات و واردات تسلیحات و فناوری دوگانه به اسرائیل را ممنوع، چند قرارداد نظامی به ارزش بیش از یک میلیارد یورو را لغو و ورود کالاهای شهرک‌های غیرقانونی به بازار خود را ممنوع کرد.

هلند: این کشور، صادرات قطعات جنگنده F-۳۵ به اسرائیل را متوقف، صدور مجوزهای تسلیحاتی را محدود و تحریم سفر علیه وزرای اسرائیلی اعمال کرد.

ایرلند: این کشور، سرمایه‌های صندوق حاکمیتی را از بانک‌های اسرائیلی خارج و قانونی برای ممنوعیت واردات کالاهای شهرک‌های اسرائیلی تصویب کرد.

اسلوونی: این کشور، تجارت تسلیحات با اسرائیل را به‌طور کامل ممنوع و واردات کالاهای شهرک‌های غیرقانونی را متوقف کرد.

گروه لاهه

۱۲ کشور از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین (از جمله آفریقای جنوبی، کوبا، اندونزی، عراق، لیبی و عمان) در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کردند که برای جلوگیری از ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی به اسرائیل تحریم‌های مشترکی اعمال خواهند کرد.

پیامدهای اقتصادی

کارشناسان می‌گویند که ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائیل در بخش فناوری پیشرفته (های‌تک) است و بیش از نیمی از صادرات اسرائیل از این بخش تأمین می‌شود. خروج صندوق‌ها و تحریم‌ها تهدیدی جدی برای این بخش خواهد بود.

افزایش تحریم‌ها و خروج سرمایه می‌تواند منجر به انزوای بیشتر اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری جهانی در اسرائیل شود.

اقتصاد اسرائیل در کوتاه‌مدت هنوز مقاوم است و رشد سال ۲۰۲۶ بین ۴.۶ تا ۵ درصد پیش‌بینی می‌شود، اما در بلندمدت خطرات بزرگی متوجه آن است.

