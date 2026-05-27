به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین به نقل از روزنامه «دیلی تلگراف» لندن نوشت که هیأتی از رژیم صهیونیستی به رئیس منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند، طی مراسم رسمی در مرکز این منطقه (شهر هرجیسا)، بخشی از سامانه گنبد آهنین را هدیه داده است.

تنها رژیم به رسمیت‌شناسنده سومالی‌لند؛ تل‌آویو

گفتنی است سومالی‌لند از سومالی اعلام جدایی کرده و تنها رژیمی که این منطقه جدایی‌طلب را به رسمیت شناخته و سفیر تعیین کرده، رژیم صهیونیستی است.

پیشنهاد اسکان فلسطینیان در سومالی‌لند در ازای به رسمیت‌شناسی

پیشتر نیز مقامات سومالی‌لند به تل‌آویو پیشنهاد داده بودند در ازای به رسمیت‌شناختن این منطقه، حاضرند فلسطینیان را در این منطقه اسکان دهند. تل‌آویو این اواخر سفارت خود در این منطقه خودمختار را افتتاح کرده است.

محکومیت قبلی ۱۵ کشور عربی و اسلامی

پیشتر، روز سوم خرداد، کشورهای عربی و اسلامی در بیانیه‌ای مشترک، تصمیم اقلیم خودخوانده سومالی‌لند برای افتتاح سفارت در قدس اشغالی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانستند.

۱۵ کشور عربی و اسلامی (مصر، ترکیه، عربستان، قطر، اردن، پاکستان، اندونزی، جیبوتی، سومالی، فلسطین، عمان، سودان، یمن، لبنان و موریتانی) با صدور بیانیه‌ای مشترک، اقدام سومالی‌لند را محکوم و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی برشمردند.

محتوای بیانیه مشترک کشورهای عربی و اسلامی

در این بیانیه آمده است: «ما اقدام اقلیم سومالی‌لند را که از لحاظ بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده، مبنی بر افتتاح سفارت ادعایی در قدس اشغالی، اقدامی غیرقانونی و مردود می‌دانیم؛ این یک اقدام غیرقانونی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل و تعرض مستقیم به وضعیت حقوقی و تاریخی شهر اشغالی قدس است.»

وزرای خارجه این کشورها همچنین مخالفت خود با هر گونه اقدام یکجانبه اسرائیل را که هدف از آن نهادینه کردن واقعیت غیرقانونی قدس اشغالی یا مشروعیت‌بخشی به هر گونه رژیم و ترتیباتی بر خلاف قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل است، اعلام کردند و گفتند: قدس شرقی سرزمینی فلسطینی است که از سال ۱۹۶۷ تحت اشغال است و هر گونه اقدامی برای تغییر وضعیت حقوقی و تاریخی آن باطل و بی‌اثر است و هیچ گونه اثر قانونی ندارد.

آن‌ها همچنین بر حمایت کامل از یکپارچگی، حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی و مخالفت با هر گونه اقدامات یکجانبه علیه تمامیت ارضی این کشور تأکید کردند.

