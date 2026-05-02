فشار فزاینده اروپا برای تعلیق توافق شراکت با اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مانون اوبری» نماینده فرانسوی پارلمان اروپا و از رهبران حزب چپ‌گرای «فرانسه نافرمان»، خواستار تعلیق فوری توافق شراکت میان اتحادیه اروپا و اسرائیل شده است؛ در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد و انتقادهای اروپایی از سیاست‌های اسرائیل رو به افزایش است.

فشار پارلمان اروپا و جریان‌های چپ

اوبری که عضو پارلمان اروپا و رئیس مشترک فراکسیون چپ نیز هست، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی بسته بیست‌ویکم تحریم‌ها علیه روسیه است. اما اسرائیل؟ هنوز هیچ اقدامی نشده است. یک میلیون و ۲۰۰ هزار شهروند خواستار پایان دادن به توافق شراکت میان اتحادیه اروپا و اسرائیل هستند. اتحادیه اروپا نمی‌تواند به همدستی خود ادامه دهد.

اوبری پیش‌تر نیز یک کارزار گسترده اروپایی برای تعلیق این توافق را رهبری کرده بود؛ پس از آنکه یک ابتکار مردمی اروپایی در ماه آوریل از مرز یک میلیون امضا عبور کرد. عبور از این حد نصاب، کمیسیون اروپا را ملزم می‌کند که این درخواست را بررسی کرده و به‌صورت رسمی پاسخ دهد، هرچند الزام قانونی برای اجرای آن ندارد.

اوبری این اقدام را تاریخی توصیف کرده و گفته است که این موضوع کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا را در برابر مسئولیت‌های سیاسی‌شان قرار می‌دهد. به باور اوبری، تعلیق این توافق برای پایان دادن به همدستی اتحادیه اروپا با سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو در اراضی فلسطینی و لبنان، ضروری است. او تأکید کرد که ماده دوم توافق شراکت، که به احترام حقوق بشر و اصول دموکراتیک مربوط می‌شود، نباید صرفاً یک بند تشریفاتی در روابط میان بروکسل و تل‌آویو باقی بماند.

درخواست رسمی چند کشور اروپایی

از سوی دیگر، «پدرو سانچس» نخست‌وزیر اسپانیا، بار دیگر از اتحادیه اروپا خواست تا فوراً این توافق را تعلیق کند؛ این درخواست در پی حمله اسرائیل به ناوگان همبستگی جهانی که برای شکستن محاصره غزه و ارسال کمک‌های انسانی در حرکت بود، مطرح شد. سانچس در شبکه ایکس نوشت: اسرائیل بار دیگر با حمله به یک ناوگان غیرنظامی در آب‌های بین‌المللی، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. دولت ما تمام تلاش خود را برای حمایت و کمک به شهروندان اسپانیایی بازداشت‌شده به کار می‌گیرد، اما این کافی نیست. از اتحادیه اروپا می‌خواهم که این توافق را تعلیق کند و از نتانیاهو بخواهد که به حقوق دریاها احترام بگذارد.

این مطالبه تنها به اسپانیا یا نمایندگان چپ محدود نمانده است. دولت‌های اسپانیا، ایرلند و اسلوونی به‌طور رسمی از «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواسته‌اند که بحثی درباره تعلیق توافق شراکت با اسرائیل آغاز شود. آن‌ها معتقدند که اقدامات دولت اسرائیل ناقض حقوق بشر، قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه است و با روح توافق میان دو طرف در تضاد قرار دارد.

با این حال، وزرای خارجه اتحادیه اروپا به دلیل تداوم اختلاف میان کشورهای عضو، نتوانسته‌اند بر سر تعلیق این توافق به اجماع برسند. برخی کشورها از جمله اسپانیا، ایرلند و اسلوونی از تعلیق یا بازنگری در امتیازات تجاری حمایت می‌کنند، در حالی که کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا با این مسیر مخالفت کرده و ترجیح می‌دهند کانال‌های گفت‌وگو با اسرائیل حفظ شود.

ورود نهادهای حقوق بشری به ماجرا

در این میان، سازمان‌های حقوق بشری نیز به این فشارها پیوسته‌اند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که ناتوانی اتحادیه اروپا در تعلیق توافق یا اتخاذ اقدامات ملموس علیه اسرائیل، نشان‌دهنده بی‌توجهی به جان غیرنظامیان است. این سازمان خواستار استفاده از ابزارهای فشار موجود در روابط تجاری و سیاسی میان دو طرف شده است.

توافق شراکت میان اتحادیه اروپا و اسرائیل چارچوبی برای روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری میان دو طرف فراهم می‌کند و به اسرائیل امتیازاتی برای دسترسی به بازار اروپا می‌دهد. از این رو، حامیان تعلیق این توافق معتقدند که ادامه آن در شرایطی که اتهامات نقض قوانین بین‌المللی علیه اسرائیل افزایش یافته، اتحادیه اروپا را در معرض آزمونی جدی درباره اعتبار مواضعش در زمینه حقوق بشر و استانداردهای دوگانه قرار می‌دهد.

اسرائیل و وابستگی به بازار اروپا

تعلیق این توافق می‌تواند ضربه‌ای اقتصادی و سیاسی به اسرائیل وارد کند، زیرا اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری این رژیم به شمار می‌رود. در سال ۲۰۲۴، حدود ۳۲ درصد از کل تجارت کالایی اسرائیل با اتحادیه اروپا انجام شده و ۲۸.۸ درصد از صادرات آن به این بازار اختصاص داشته است. حجم مبادلات تجاری میان دو طرف به ۴۲.۶ میلیارد یورو رسیده که از این میزان، ۱۵.۹ میلیارد یورو مربوط به واردات اروپا از اسرائیل بوده است؛ وارداتی که عمدتاً شامل ماشین‌آلات، تجهیزات حمل‌ونقل، مواد شیمیایی و کالاهای صنعتی می‌شود.

