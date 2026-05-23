پیشروی نظامیان صهیونیست در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط «دیدبان حقوق بشر سوریه»، در جدیدترین اقدام، سه خودروی نظامی اسرائیلی با ورود از گذرگاه «ابوالغیثار»، به حاشیه جاده «وادی الرقاد» در غرب درعا نفوذ کرده و با سلاحهای خودکار به سمت اراضی کشاورزی منطقه آتش گشودند؛ هرچند این حملات تلفات جانی در پی نداشته، اما موجب هراس گسترده میان کشاورزان منطقه شده است.
در تحولی موازی، تنشها در حومه قنیطره نیز افزایش یافته است؛ به طوری که یک گشت نظامی متشکل از پنج خودروی زرهی با استقرار در تقاطع «صیدا الجولان»، اقدام به ایجاد ایستوبازرسی کردهاند. این اقدامات که با حملات توپخانهای به اطراف روستای «طرنجه» همراه بوده، بیانگر تلاش اسرائیل برای گسترش دامنه نفوذ و اعمال محدودیتهای امنیتی در نزدیکی خطوط مرزی سوریه است.
