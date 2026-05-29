اهتزاز بزرگترین پرچم علوی در تهران همزمان با ۱۱۰ نقطه در جهان 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مراسم اهتزاز پرچم علوی با حضور سید محمد حسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، مسئولان حرم حضرت امیرالمومنین (ع) در نجف، خدام حرم مطهر امام رضا(ع) و خانواده‌های شهدا در برج پرچم بوستان طالقانی برگزار شد.

سید محمدحسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در این مراسم از رهبر شهید با عنوان پدر امت جهان اسلام یاد کرد و گفت: ما هر چه در این مملکت داریم از برکات ولی فقیه و ولایتمداری او داریم. من بعد از ۸۸ روز اولین بار است که پشت تریبون آمده‌ام و صحبت کردن بدون رهبر معظم انقلاب اسلامی در فضای کشور در این شرایط برایم بسیار دشوار است، اما قطعا همین پرچم و اسم امام علی (ع) که فاتح خیبر بوده است خودش کمک خواهد کرد و این کشور را به قطع یقین نجات خواهد داد.

او افزود: همان طور که ما برای حال خوش خود و کمک کردن به دیگران نام حضرت علی (ع) را به زبان می‌آوریم، قطع یقین امیر المومنین (ع) برای کشور عزیزمان که در بلایای دشمنان زمینی و آسمانی، آمریکا و صهیونیست جنایتکار گرفتار شده است، چشم نظری خواهد کرد و به برکت همین دهه ولایت، پیروزی حق علیه باطل را به زودی خواهیم دید.

حجازی بیان کرد: اهتزاز پرچم علوی از سوی عتبه علوی از نجف اشرف به منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد پیشنهاد شد که در چند سال گذشته انجام شده است و ما این حرکت عظیم را به عهده گرفتیم تا همزمان با ۱۱۰ کشور جهان انجام‌ شود. به یمن دهه ولایت ان‌شاءالله کشور ما که علوی بود علوی‌تر شود و لفظ یا حیدر و حیدر کرار که این شب‌ها در میادین ذکر می‌شود موجبات بیمه مردم عزیز کشورمان را فراهم‌ کند.

او ابراز امیدواری کرد: ذکر یاعلی بتواند برای کشور عزیزمان برکات خوبی را به همراه داشته باشد و ظهور حضرت حجت را بزودی فراهم کند.

بنابراین گزارش، در این مراسم کتیبه‌ای به طول ۲۰ متر و عرض ۶ متر از سوی کوشک باغ هنر به خادمان و مسئولان حرم نجف اشرف اهدا شد. روی این‌ کتیبه حدیثی از حضرت رسول اکرم (ص) با عنوان: «صحیفة المومن حب علی ابن ابی طالب» خطاطی شده بود که توسط ۸ هنرمند به سرپرستی استاد کریم عرب طهرانی به خط ثلث نوشته شده بود.

در این مراسم که حاج حیدر عیساوی، نماینده و مسئول خدمه عتبه علوی در نجف و نمایندگان عتبه علوی در قم حضور داشتند، بیانیه عتبه علوی توسط محمد رضا حسینیان مجری برنامه قرائت شد. همچنین محمد رسولی شاعر و عبدالعظیم نجفی مداح از نجف برای مهمانان قطعاتی اجرا کردند. کربلایی حسن کاتب نیز همزمان با اهتزاز پرچم قطعاتی اجرا کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، پرچم علوی هرساله در آستانه عید سعید غدیر خم در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد به اهتزاز در می‌آید.

