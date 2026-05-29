اهتزاز بزرگترین پرچم علوی در تهران همزمان با ۱۱۰ نقطه در جهان 

۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۷
بزرگترین پرچم علوی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع همزمان با ۱۱۰ نقطه از جهان در آستانه عید سعید غدیر خم بر فراز بلندترین برج پرچم کشور در پایتخت به اهتزاز درآمد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مراسم اهتزاز پرچم علوی با حضور  سید محمد حسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، مسئولان حرم حضرت امیرالمومنین (ع) در نجف، خدام حرم مطهر امام رضا(ع) و خانواده‌های شهدا در برج پرچم بوستان طالقانی برگزار شد. 

سید محمدحسین حجازی مدیرعامل منطقه  فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در این مراسم از رهبر شهید با عنوان پدر امت جهان اسلام یاد کرد و گفت: ما هر چه در این مملکت داریم از برکات ولی فقیه و ولایتمداری او داریم. من بعد از ۸۸ روز اولین بار است که پشت تریبون آمده‌ام و صحبت کردن بدون رهبر معظم انقلاب اسلامی در فضای کشور در این شرایط برایم بسیار دشوار است، اما قطعا همین پرچم و اسم امام علی (ع) که فاتح خیبر بوده است خودش کمک خواهد کرد و این کشور را به قطع یقین نجات خواهد داد. 

او افزود: همان طور که ما برای حال خوش خود و کمک کردن به دیگران نام حضرت علی (ع) را به زبان می‌آوریم، قطع یقین امیر المومنین (ع) برای کشور عزیزمان که در بلایای دشمنان زمینی و آسمانی، آمریکا و صهیونیست جنایتکار گرفتار شده است، چشم نظری خواهد کرد و به برکت همین دهه ولایت، پیروزی حق علیه باطل را به زودی خواهیم دید. 

حجازی بیان کرد: اهتزاز پرچم علوی از سوی عتبه علوی از نجف اشرف به منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد پیشنهاد شد که در چند سال گذشته انجام شده است و ما این حرکت عظیم را به عهده گرفتیم تا همزمان با ۱۱۰ کشور جهان انجام‌ شود. به یمن دهه ولایت ان‌شاءالله کشور ما که علوی بود علوی‌تر شود و لفظ یا حیدر و حیدر کرار که این شب‌ها در میادین ذکر می‌شود موجبات بیمه مردم عزیز کشورمان را فراهم‌ کند. 

او ابراز امیدواری کرد: ذکر یاعلی بتواند برای کشور عزیزمان برکات خوبی را  به همراه داشته باشد و ظهور حضرت حجت را بزودی فراهم کند.

بنابراین گزارش، در این مراسم کتیبه‌ای به طول ۲۰ متر و عرض ۶ متر از سوی کوشک باغ هنر به خادمان و مسئولان حرم نجف اشرف اهدا شد. روی این‌ کتیبه حدیثی از حضرت رسول اکرم (ص) با عنوان: «صحیفة المومن حب علی ابن ابی طالب» خطاطی شده بود که توسط ۸ هنرمند به سرپرستی استاد کریم عرب طهرانی به خط ثلث نوشته شده بود.

در این مراسم که حاج حیدر عیساوی، نماینده و مسئول خدمه عتبه علوی در نجف و  نمایندگان عتبه علوی در قم حضور داشتند، بیانیه عتبه علوی توسط محمد رضا حسینیان مجری برنامه قرائت شد. همچنین محمد رسولی شاعر و عبدالعظیم نجفی مداح از نجف برای مهمانان قطعاتی اجرا کردند. کربلایی حسن کاتب نیز همزمان با اهتزاز پرچم قطعاتی اجرا کرد. 

بر اساس گزارش روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، پرچم علوی هرساله در آستانه عید سعید غدیر خم در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد به اهتزاز در می‌آید.

