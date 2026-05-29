به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جوزفینا ویدال، معاون وزیر امور خارجه کوبا، طی سخنانی در جریان یک جلسه استماع برای محکوم کردن تحریمهای نفتی آمریکا، واشنگتن را به بهانهتراشی و تصویرسازی دروغین از کوبا به عنوان «تهدیدی برای امنیت ملی» متهم کرد و اظهار داشت که هدف از این فضاسازیها، ایجاد توجیهی برای اقدامات نظامی احتمالی علیه این جزیره است.
با وجود آنکه کانالهای ارتباطی میان دو دولت همچنان باز است، مقامات کوبایی تأکید دارند که پیشرفت ملموسی در روند گفتگوها حاصل نشده و نسبت به جدیت و مسئولیتپذیری طرف آمریکایی ابراز تردید جدی کردهاند. این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، پیشتر نسبت به نتایج مثبت گفتگوهایی که از ماه مارس آغاز شده ابراز خوشبینی کرده بود؛ اما دولت کوبا با انتقاد از نبود حسننیت در طرف مقابل، تصریح کرد که به هیچ وجه اجازه دخالت در امور داخلی خود را نخواهد داد.
همزمان، ایالات متحده با تشدید سیاست محاصره و اعمال تحریمهای سختگیرانه، از رسیدن محمولههای نفتی به کوبا جلوگیری کرده است؛ اقدامی که منجر به قطع تأمین سوخت از سوی ونزوئلا و بروز بحران جدی انرژی و قطعی مکرر برق در این کشور شده است. دولت ترامپ همچنین تهدید کرده است علیه هر کشوری که برای دور زدن تحریمها به هاوانا کمک کند، تعرفههای گمرکی سنگینی وضع خواهد کرد تا فشار اقتصادی بر این کشور را به حداکثر برساند.
...........
پایان پیام
نظر شما