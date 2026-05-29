به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین جشنواره «روایت علوی» با هدف ترویج جریان هنر شیعی – انقلابی با محوریت فضائل امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در قالب‌های هنری برگزار می‌شود.

بخش‌های سه‌گانه جشنواره

این جشنواره می‌کوشد با بهره‌گیری از ظرفیت روایتگران، شاعران و تصویرگران، بر اساس متون پژوهشی ارائه شده در بخش محتوای جشنواره، جلوه‌هایی از سیره، شخصیت و آموزه‌های علوی را در قالب‌های زیر به مخاطبان عرضه کند:

بخش «نقل علوی»

در این بخش، هنرمندان می‌توانند روایت‌هایی از زندگی، حکمت‌ها، رشادت‌ها و سیره اخلاقی و اجتماعی حضرت علی(ع) را در قالب نقالی و پرده‌خوانی، از دو منظر «اصالت تاریخی» و «غدیر انقلاب» ارائه نمایند. هدف این بخش احیای سنت روایتگری و انتقال مفاهیم علوی به شیوه‌ای اثرگذار و هنرمندانه است.

بخش «لوح علوی»

این بخش به آثار تصویرسازی هنری در قالب‌های نگارگری و تصویرسازی، تصویرسازی دیجیتال و تصویرسازی با هوش مصنوعی با محوریت مضامین علوی از دو منظر «اصالت تاریخی» و «غدیر انقلاب» اختصاص دارد. شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را با الهام از آموزه‌های تاریخی ارائه شده در بخش محتوی در سایت جشنواره ارائه نمایند.

بخش «شعر علوی»

شاعران و علاقه‌مندان به شعر آیینی می‌توانند سروده‌های خود را با محوریت متون پژوهشی ارائه شده در بخش محتوی در سایت جشنواره به دبیرخانه ارسال کنند. این بخش فرصتی برای بازتاب جلوه‌های ادبی و شاعرانه از مکتب علوی است.

مهلت ارسال آثار

آثار ارسالی پس از بررسی و طی مراحل ارزیابی توسط هیئت انتخاب، به مرحله اجرای نهایی راه خواهند یافت و در برنامه‌های جشنواره ارائه می‌شوند. از تمامی هنرمندان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود آثار خود را تا تاریخ ۱۰ خرداد ماه سال جاری مطابق با شرایط اعلام‌شده در فراخوان، از طریق سامانه، به دبیرخانه جشنواره «روایت علوی» ارسال کنند.

اطلاعات تکمیلی

برای دریافت اطلاعات تکمیلی شامل شرایط حضور، نحوه ارسال آثار، متون پژوهشی و زمان‌بندی جشنواره به آدرس www.revayatalavi.ir مراجعه نمایید.

...........

پایان پیام