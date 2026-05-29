تورم در آمریکا در پی جنگ علیه ایران به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️نرخ تورم در ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل گذشته با سریع‌ترین روند طی سه سال اخیر افزایش یافت. افزایشی که تحت تأثیر رشد قیمت انرژی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، رخ داده است. این در حالی است که داده‌های بازار کار آمریکا همچنان از تداوم نسبی ثبات در بازار اشتغال با وجود افزایش فشارهای اقتصادی، حکایت دارد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، دفتر تحلیل اقتصادی وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، که معیار مورد علاقه فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای سنجش تورم به شمار می‌رود، در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۸ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم در ماه مارس ۳.۵ درصد بود. این بزرگ‌ترین افزایش تورم آمریکا از ماه مه ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود.

این آمار با پیش‌بینی اقتصاددانانی که خبرگزاری رویترز از آنان نظرسنجی کرده بود مطابقت دارد. همچنین این شاخص به صورت ماهانه نیز در آوریل ۰.۴ درصد رشد کرد، در حالی که در مارس افزایش ۰.۷ درصدی را ثبت کرده بود.

افزایش جدید تورم آمریکا، احتمال تداوم سیاست تثبیت نرخ بهره در این کشور توسط فدرال رزرو تا سال آینده را تقویت کرده است. چرا که نگرانی‌ها نسبت به ادامه فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت و انرژی همچنان پابرجاست.

فشارهای ناشی از جنگ علیه ایران

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران باعث آشفتگی گسترده در بازارهای جهانی انرژی شده است به‌ویژه پس از بسته شدن تنگه هرمز که حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کند.

این تحولات موجب افزایش قیمت نفت، کودهای شیمیایی و مواد اولیه شده و فشارهای تورمی بیشتری را بر اقتصاد آمریکا و خانواده‌های مصرف‌کننده وارد کرده است.

تحلیلگران معتقدند ادامه روند صعودی قیمت انرژی می‌تواند فدرال رزرو را ناچار کند برای مدت طولانی‌تری سیاست پولی سخت‌گیرانه خود را حتی با وجود کند شدن برخی شاخص‌های فعالیت اقتصادی، حفظ کند.

بازار کار

در همین حال، داده‌های وزارت کار آمریکا از افزایش جزئی درخواست‌های هفتگی دریافت بیمه بیکاری خبر می‌دهد. بر این اساس، تعداد درخواست‌های جدید با افزایش ۵ هزار موردی به ۲۱۵ هزار درخواست در هفته منتهی به ۲۳ مه رسید.

با وجود این افزایش در درخواست‌های بیمه بیکاری در آمریکا، نرخ تعدیل نیرو در این کشور، همچنان در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد، به استثنای بخش فناوری مرتبط با هوش مصنوعی که طی ماه‌های اخیر با موج‌های متوالی اخراج نیرو مواجه بوده است. این موضوع از تصمیم احتمالی فدرال رزرو برای حفظ نرخ‌های بهره بالا در آمریکا در مدت طولانی‌تر به‌منظور مهار تورم حمایت می‌کند.

وزارت کار آمریکا اعلام کرد که بازار کار این کشور همچنان در برابر ابهام‌های اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران و افزایش قیمت‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در آمریکا طی ماه جاری در سطح ۴.۳ درصد ثابت باقی بماند، در حالی که تعداد دریافت‌کنندگان مستمر بیمه بیکاری نسبت به سطوح بالای ثبت‌شده در سال گذشته کاهش یافته است.

