پیام رئیس مجلس خبرگان به مناسبت بزرگداشت رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیت‌الله موحدی‌ کرمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی بمناسبت برگزاری نخستین مراسم شهادت قائد عظیم الشٱن و خانواده شهید ایشان یاد آن رهبر حکیم و بصیر و پرچمدار جبهه مقاومت را گرامی داشت.

متن پیام رئیس مجلس خبرگان رهبری بدین شرح است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

اکنون که ۸۹ روز از آن واقعه‌ی عظیم و هجوم ناجوانمردانه استکبار جهانی و صهیونیسم جنایتکار می‌گذرد در جوار مضجع منور حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه‌السلام) گرد هم آمده‌ایم تا یاد و نام کاروانی از لاله‌های بهشتی را گرامی بداریم؛ قافله‌سالار این کاروان، مجاهد حکیم، فقیه بصیر و پرچمدار مقاومت، وارث مکتب امام خمینی (رحمةالله علیه)، امام شهیدمان، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) است؛ او که شهید زنده‌ای بود و سرانجام آرزوی دیرینه‌اش در وصل به یاران شهیدش محقق گردید.

و در کنار این خورشید فروزان، ستارگان درخشانی از بیت قائد شهید به فیض عظیم شهادت نائل آمدند:

شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری، از چهره‌های علمی و انقلابی کشور؛ شخصیتی متعهد و مجاهد که در میدان علم، فرهنگ و خدمت به آرمان‌های انقلاب اسلامی حضوری مؤثر داشت.

شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای، بانویی مؤمنه، نجیب و خدمتگزار عرصه فرهنگ و تربیت که همراه با فرزند خردسال خود به دیدار حق شتافت و نامش در شمار زنان فداکار این انقلاب ماندگار شد.

شهیده زهرا حداد عادل، از بانوان فرهیخته و متعهد انقلاب اسلامی که عمر خویش را در مسیر خدمت فرهنگی، تربیت نسل جوان و پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی سپری کرد و سرانجام به این قافله پیوست.

اما در میان این شهیدان سرافراز، شهادت طفل خردسال و معصوم، زهرا محمدی گلپایگانی، کوچک‌ترین نوه رهبر شهید انقلاب اسلامی، اوج شقاوت دشمنان و تجلی مظلومیت این خاندان را به تصویر کشید؛ کودکی که مظلومانه در آغوش مادر خویش به کاروان شهیدان پیوست و شهادتش، سند رسوایی استکبار در برابر دیدگان ملت ایران و آزادگان جهان گردید.

بی شک خون این عزیزان پیام روشنی برای تاریخ داشت؛ چرا که در طول دهه‌های گذشته، یکی از محورهای اصلی جنگ شناختی دشمن، القای این دروغ بزرگ بود که رهبران انقلاب و خانواده‌هایشان از خطرات دورند و هزینه مقاومت را تنها مردم عادی می‌پردازند. اما خون پاک این شهدا و در رأس آنان خون مطهر رهبر عظیم‌الشأنمان، خط بطلانی بر این توطئه رسانه‌ای کشید.

این پیشگامی نشان داد بیت پیشوای امت اسلامی پیش از همه سینه سپر کرده و جان خویش و طفل خردسالشان را فدای اعتلای کلمة‌الله می‌کنند.

بی‌ تردید خون پاک آن امام شهید و خانواده شهیدشان، تداوم راه امام خمینی (ره) و تقویت جبهه مقاومت را تضمین کرد.

دشمن پنداشت با این داغ سنگین، اراده‌ها سست می‌گردد، اما این خون‌ها، امت ایران اسلامی را مبعوث و طوفانی از غیرت در کالبد جامعه دمید. تداوم حضور حماسی مردم در خیابان‌ها در این ۸۹ شب، پیام روشنی برای استکبار جهانی داشت. ملت بصیر ما نشان داد که شهادت رهبرشان، نقطه توقف نیست؛ بلکه موتور محرک بیداری است. ما بااقتدار کامل در میدان ایستاده‌ایم و در قامت مصداق بارز آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ»، این نبرد مقدس را تا پیروزی نهایی، فتح قله‌ها و محو کامل غده سرطانی صهیونیسم ادامه خواهیم داد.

در این ایام پرالتهاب، شکوهمندترین و عمیق‌ترین پیوند میان امت و ولایت مطلقه فقیه تجلی یافت. با تدبیر الهی و رأی قاطع خبرگان ملت، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی و خلف صالح آن امام شهید برگزیده شدند. این انتخاب، نشانه‌ای روشن از استمرار ولایت مطلقه فقیه و استواری نظام مقدس جمهوری اسلامی است و اثبات کرد که پرچم این نهضت، هرگز بر زمین نخواهد افتاد.

مجلس خبرگان رهبری، ضمن ارج نهادن به مقام شامخ این لاله‌های بهشتی، در برابر عظمت، ایستادگی و فداکاری خانواده‌های معزز رهبر معظم شهید، محمدی گلپایگانی، حداد عادل و باقری سر تعظیم فرود می‌آورد و این مصیبت بزرگ را تبریک و تسلیت عرض می‌نماید.

از درگاه خداوند متعال مسألت داریم که این شهدای عزیز را در اعلی‌علیین محشور فرماید، به ملت شریف ایران استواری مدام در صراط ولایت مطلقه فقیه عطا کند و سایه پربرکت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را تا ظهور دولت مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مستدام بدارد ان شاء الله.

اللهم عجل لولیک الفرج

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

.......

پایان پیام/ ۲۱۸