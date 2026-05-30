به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تامورا از یاران امام خمینی(ره) پس از سابقه زیست کوتاه خود با ایشان پس از پایان دوران تبعید در پرواز تاریخی 12 بهمن سال 1357 نیز همراه با بنیانگذار جمهوری اسلامی به ایران سفر کرد.

این چهره اسلامی که از ابتدای عمر تنها انقلاب دینی در جهان، همواره از فعالان تبیینی و مدافعان راستین انقلاب اسلامی بوده و در عرصه‌های مختلف علمی و رسانه‌ای جنوب‌شرقی آسیا مسئله حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران را بر حسب دغدغه شخصی عهده‌دار بوده‌اند، طی مراسمی از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان در جاکارتا تجلیل شد.

وی با تقدیر از مسئولین فرهنگی ایران در سخنانی، گفت: آموزه و اندیشه‌های امام راحل که از اولیای الهی بود، در برهه‌ای که کوس «مرگ خدا» از سوی بسیاری از متفکران ناباور و نامدار مطزح می‌شد، توانست با تکیه بر توان مردمی و صدالبته توجهات سماوی ضمن تاسیس یک نظام سیاسی جدید و دایر بر معنویت جهان را تغییر دهد.

تامورا ادامه داد: در سایه همین تفکر امروز ایران علی‌رغم همه دشمنی‌ها و اقدامات ضدبشری علیه آن بنای رفیع دانش‌های روز و فناوری پیشرفته را حتی در اثنای جنگ‌های تحمیلی احداث و مدیریت نموده است. قدرت و موفقیتی که بیش از هر مولفه‌ای بر باوری معطوف شده که امامین انقلاب آن را با انبعاث از مکتب نبوی برای مردم شریف ایران به ارمغان آوردند.

این فعال حوزه رسانه در کشور اندونزی اظهار کرد: راز فیروزمندی امروز ایران اسلامی علی‌رغم همه بمباران‌ها علیه زیرساخت‌های نظامی، اقتصادی و حتی رفاهی آن در همین شعار ساده «نه شرقی، نه غربی» امام خمینی(ره) نهفته است که با روشن ساختن چراغ خودباوری، به دور از زرق و برق‌های زودگذر همسایه‌های کمونیستی یا پارادایم‌های ارایه شده از جانب غرب، توده‌های مختلف مردمی را با مفاهیم بلندی همچون استقلال و عزت آشنا ساخت.

