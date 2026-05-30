رژیم صهیونیستی دستور تخلیه سه شهرک و روستای دیگر در جنوب لبنان را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسرائیل با صدور دستور جدید تخلیه اجباری برای ساکنان شهرک‌ها و روستاهای میفدون، شوکین و زبدین در شهرستان نبطیه در جنوب لبنان، از ساکنین خواست فوراً خانه‌های خود را ترک کرده و به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند. این دستور در حالی صادر شده که هزاران نفر از ساکنان مناطق مرزی لبنان طی ماه‌های اخیر بارها مجبور به جابه‌جایی و آوارگی شده‌اند.

ارتش اسرائیل این هشدار را در پی ادامه و تشدید عملیات نظامی خود در جنوب لبنان منتشر کرده است. همزمان، حملات توپخانه‌ای و هوایی اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان ادامه دارد و نیروهای زمینی این رژیم در برخی مناطق فراتر از رودخانه لیتانی نیز پیشروی کرده‌اند.

مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه اخیر خود تأکید کرد که در برابر تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی و تلاش این رژیم برای گسترش جنگ علیه لبنان، خود را موظف به دفاع از سرزمین، ملت و حاکمیت لبنان می‌داند و این اقدامات را حداقل وظیفه برای مقابله با اهداف خطرناک رژیم صهیونیستی علیه لبنان، مردم و مقاومت می‌داند.

...........

پایان پیام