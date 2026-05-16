به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌های رسانه‌های عبری، ساکنان مناطق مرزی شمالی با هشدارهای امنیتی جدی مواجه شده‌اند. پس از رصد پهپادهای انتحاری، مقامات محلی در منطقه «معالیه یوسف» دستور دادند دانش‌آموزان مدرسه «رونسون» به دلایل امنیتی در مدرسه بمانند و اجازه خروج با اتوبوس‌های مدرسه به آن‌ها داده نشود.

رسانه‌های اسرائیلی به نقل از یک افسر امنیتی در «شورای منطقه‌ای معالیه یوسف» گزارش دادند که وضعیت امنیتی در مناطق شمالی حساس است. بر اساس این گزارش، والدین دانش‌آموزان مدرسه «رونسون» پیامی دریافت کردند که در آن اعلام شده بود به دلیل وجود تهدید پهپادهای بمب‌گذاری شده، دانش‌آموزان نباید از مدرسه خارج شوند.

این افسر امنیتی با بیان اینکه به صورت شخصی و فوری با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تماس گرفته است، خواستار اقدام قاطعانه کابینه این رژیم برای پایان دادن به این وضعیت ناپایدار شد.

وی تصریح کرد: «اسرائیل موظف است از تمام ابزارهای موجود و حداکثر قدرت ممکن برای توقف این وضعیت و بازگرداندن آرامش استفاده کند. ما امنیت کامل برای شهروندان خود را مطالبه کرده و به هیچ وجه با هیچ‌گونه تسهیل یا سازش در این زمینه موافق نخواهیم بود. ما همچنان به ارتباط مستمر با نهادهای امنیتی و تلاش بی‌وقفه برای حفظ امنیت ادامه خواهیم داد.»

این تصمیم امنیتی در حالی اتخاذ شد که صبح روز جمعه، ۱۵ مه (۲۵ اردیبهشت)، آژیرهای خطر در منطقه «جلیل سفلی» به صدا درآمدند. این هشدارها ناشی از شلیک راکت از سمت لبنان بود و صدای آژیرها در مناطق «مسعد» و «عیلبون» شنیده شد.

ساعاتی بعد حدود ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، دوباره آژیرهای خطر در منطقه «جلیل غربی» به صدا درآمدند. این هشدارها پس از گزارش‌هایی مبنی بر ورود احتمالی یک پهپاد به حریم هوایی مناطق نزدیک به شهرک‌های «اِوِن مَناحِم»، «شومیرا» و «زرعت» صادر شد. این وقایع نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها و نگرانی‌های امنیتی عمیق در مناطق شمالی اراضی اشغالی است.

بحرانی‌تر شدن اوضاع در ارتش رژیم صهیونیستی

گزارش‌های اخیر رسانه‌های عبری‌ نشان‌دهنده تشدید نارضایتی و ناامیدی در میان نظامیان رژیم صهیونیستی و ساکنان مناطق صهیونیست‌نشین از ادامه درگیری با حزب‌الله لبنان است. این نگرانی‌ها در شرایطی است که نیروهای رژیم اشغالگر درگیر فرسایش مداوم شده‌اند و حزب‌الله بار دیگر توانسته است معادلات میدانی جدیدی را در جبهه شمالی تحمیل کند.

عملیات‌های مقاومت محور اصلی گفت‌وگوهای داخلی در محافل صهیونی قرار گرفته است، به‌ویژه پس از انتشار تصاویری از پهپادهای انتحاری مقاومت که نشان‌دهنده دقت بالا در هدف قرار دادن سایت‌ها، تجهیزات و سربازان ارتش رژیم صهیونیستی بود. این تصاویر خشم و ناامیدی را در میان محافل نظامی و شهرک‌های صهیونیست‌نشین‌ها تشدید کرده و انتقادات به ناتوانی کابینه و ارتش در توقف فرسایش مستمر نیروها و تجهیزات را افزایش داده است.

خبرنگار شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که حزب‌الله ویدیویی منتشر کرده که هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی ارتش در منطقه «متولا» توسط پهپادی مجهز به موشک «ST5» را به تصویر می‌کشد. این حمله منجر به زخمی شدن سه سرباز شد که وضعیت سلامتی یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

وی افزود: «ارتش اسرائیل جزئیات این عملیات را تأیید کرده و آن را نشانه‌ای از تحول در روش‌های عملیاتی حزب‌الله و استفاده از ابزارهای جدید جنگی دانسته است. تهدید مداوم پهپادهای انتحاری و مسلح، خسارات مستقیمی به ارتش وارد می‌کند؛ زیرا ردیابی این پهپادهای کوچک که در ارتفاعات پایین پرواز می‌کنند و در میان کوهستان‌ها و دره‌ها حرکت می‌کنند، بسیار دشوار است.»

همچنین «اور هلر»، خبرنگار نظامی شبکه ۱۳، تأکید کرد که ارتش اسرائیل بار دیگر افزایش استفاده حزب‌الله از پهپادهای مسلح را مشاهده می‌کند. او افزود: «حزب‌الله نقطه ضعف ارتش را شناسایی کرده و با حملات مکرر، این سلاح را به‌طور مؤثر به کار می‌گیرد.»

«تومر فینر»، ستوان یکم در نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کابینه رژیم صهیونیستی نیازهای اساسی سربازان را تأمین نمی‌کند و افسران و سربازان مجبورند برای خرید تجهیزات ضد پهپاد از طریق گروه‌های مدنی و پیام‌رسان‌هایی مانند واتساپ، از مردم کمک بگیرند.

وی با ابراز نگرانی از اینکه نظامیان صهیونیست احساس می‌کنند توسط فرماندهی ارتش و وزارت جنگ رها شده‌اند، افزود: «سربازان خودشان مشغول نصب این شاسی‌های حفاظتی بر روی خودروهای نظامی و در پایگاه‌ها هستند تا خود را در برابر تهدیدات هوایی حفظ کنند، در حالی که فرماندهان ارشد درگیر اختلافات سیاسی و کنفرانس‌های خبری هستند و سربازان تنها با امکانات شخصی و حمایت خانواده‌هایشان با پهپادهای حزب‌الله مقابله می‌کنند.»

«نیر دووری»، خبرنگار نظامی شبکه ۱۲ نیز اظهار داشت که ارتش اسرائیل در «واقعیت موجود غرق شده است» و احساس ناامیدی میان فرماندهان و سربازان به دلیل تداوم وضعیت میدانی بدون دستاورد، در حال افزایش است.

وی تصریح کرد که باید راه‌حلی برای شکستن معادله‌ای که حزب‌الله تحمیل کرده، یافت.

با توجه به این وضعیت، تعدادی از کارشناسان نظامی صهیونیست خواستار تدوین استراتژی مشخصی از سوی کابینه برای خروج از جنگ با حزب‌الله شده‌اند و هشدار داده‌اند که ادامه «مانور تاکتیکی» فعلی، تنها به فرسایش بیشتر نیروهای نظامی و امنیتی در جبهه شمالی منجر خواهد شد.

ارتش صهیونیستی به ساکنان ۹ شهرک در جنوب لبنان دستور تخلیه فوری داد

ارتش رژیم صهیونیستی با صدور هشداری فوری از ساکنان ۹ شهرک در جنوب لبنان خواست مناطق محل سکونت خود را تخلیه کرده و دست ‌کم تا شعاع هزار متری از این مناطق فاصله بگیرند.

