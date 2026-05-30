الوفاق: احکام حبس ابد در بحرین نشانه تشدید سرکوب علیه اکثریت شیعه است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین، احکام قضایی سنگین صادرشده در روزهای اخیر را بخشی از راهبردی سازمان‌یافته برای تشدید فشار سیاسی و امنیتی علیه اکثریت شیعه دانست.

الوفاق افزود: ادبیات اتهام‌زنی و مدیریت پرونده‌های داخلی با رویکردی امنیتی مبتنی بر سرکوب و ساختن دشمنان سیاسی در حال گسترش است.

این جمعیت در بیانیه‌ای اعلام کرد: دستگاه قضایی بحرین در حال تبدیل پرونده‌هایی مرتبط با تصویربرداری یا انتشار در شبکه‌های اجتماعی به پرونده‌های جاسوسی است که در آن‌ها احکام حبس ابد صادر می‌شود.

به گفته الوفاق، این پرونده‌ها عمدتاً بر اساس گزارش‌های امنیتی و بدون وجود ادله مادی روشن و قابل راستی‌آزمایی شکل می‌گیرند.

همچنین این جمعیت افزود: گنجاندن دانشجویان علوم دینی مشغول به تحصیل در ایران در این پرونده‌ها نشان‌دهنده رویکردی برای هدف‌گیری زمینه‌های مذهبی و استفاده از آن به‌عنوان مبنای ظن و مجازات جمعی است؛ امری که به گفته آن‌ها با معیارهای حقوقی و قضایی فاصله دارد.

الوفاق در ادامه تصریح کرد: ادعاها درباره تصویربرداری از تأسیسات حساس را فاقد منطق دانسته و تأکید کرد این موقعیت‌ها و مختصات جغرافیایی اساساً از طریق برنامه‌های نقشه و ماهواره‌ای در دسترس عموم قرار دارد و این موضوع پایه حقوقی احکام صادرشده را تضعیف می‌کند.

این جمعیت همچنین تأکید کرد تکرار این احکام در فضای سیاسی ملتهب، بحران اعتماد به دستگاه قضایی بحرین را تشدید کرده و مسئله استقلال آن را دوباره به صدر بحث‌ها بازگردانده است؛ به‌ویژه در شرایطی که ناظران بین‌المللی و گزارشگران سازمان ملل از پیگیری روند محاکمات منع شده‌اند.

الوفاق قضات را مسئول تثبیت سیاست سرکوب و انتقام سیاسی دانست و افزود: قوه قضائیه به جای ایفای نقش در حمایت از عدالت و حقوق، به ابزاری برای اجرای رویکردهای امنیتی تبدیل شده است.



