به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نماز جمعه این هفته شیعیان افغانستان در منطقه شش‌پل استان بامیان با حضور گسترده نمازگزاران مؤمن و متدین و به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین صمدی برگزار شد.

حجت‌الاسلام صمدی در ابتدای خطبه‌ها، نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی، حفظ وحدت اسلامی و توجه جدی به مسئولیت‌های دینی و اجتماعی سفارش کرد و سالروز شهادت امام محمد باقر(ع) را که در هفته گذشته بود، به عموم مسلمانان، به‌ویژه پیروان اهل‌بیت(ع) تسلیت گفت.

وی در ادامه خطبه به تفصیل درباره فلسفه و ابعاد حج سخن گفت و تأکید کرد که حج تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه بزرگ‌ترین کنگره جهانی مسلمانان و باشکوه‌ترین نمایش وحدت، برادری و همبستگی امت اسلامی به شمار می‌رود. حج جایی است که مسلمانان از نژادها، زبان‌ها و ملیت‌های مختلف زیر یک پرچم توحید گردهم می‌آیند و پیام مساوات و اخوت اسلامی را به جهان نشان می‌دهند.

خطیب جمعه افزود که اعمال و مناسک حج دارای پیام‌های عمیق تربیتی، اخلاقی و اجتماعی است و مسلمانان باید از این فرصت برای تقویت ایمان، خودسازی و اصلاح جامعه بهره ببرند.

حجت‌الاسلام صمدی درباره فلسفه قربانی نیز اظهار داشت که قربانی نماد ایثار، اخلاص، مبارزه با هوای نفس و اطاعت کامل از فرمان الهی است؛ همان‌گونه که حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع) الگوی جاودانه تسلیم و فداکاری برای بشریت شدند.

وی در بخش پایانی خطبه از مسئولان حکومت سرپرست افغانستان خواست برای تحکیم عدالت، برادری و همزیستی مسالمت‌آمیز تلاش کنند و نگذارند افراد متعصب تفرقه‌افکن با یاوه‌سرایی و توهین به مذهب جعفری، وحدت جامعه اسلامی را خدشه‌دار سازند.

امام جمعه شیعیان حفظ وحدت و احترام متقابل میان مذاهب اسلامی را یک ضرورت مهم دینی و اجتماعی دانست.

