به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه بریتانیایی «ایندپندنت» در یادداشتی درباره جلسه اخیر کابینه آمریکا نوشت فضای این نشست بیش از آن‌که شبیه جلسه تصمیم‌گیری باشد، آشفته و نمایشی بود و یک جمله تهدیدآمیز دونالد ترامپ درباره عمان، با وجود سنگینی‌اش، خیلی سریع و بی‌واکنش از کنار آن گذشت.

به نوشته هالی باکستر، نویسنده این یادداشت، ترامپ در این جلسه از موضوعاتی مثل ایران و سیاست خارجی صحبت می‌کرد اما ناگهان بحث را به پروژه‌های عمرانی در واشنگتن کشاند و وارد جزئیات طولانی درباره مصالح و رنگ و طراحی شد. باکستر با لحنی طعنه‌آمیز می‌نویسد جلسه در مقطعی شبیه گفت‌وگوی پراکنده و غیرمنسجم شد؛ تا جایی که رئیس‌جمهور آمریکا در میانه همین حرف‌ها، جمله‌ای عجیب درباره عمان گفت که به‌گفته نویسنده، «به شکل نگران‌کننده‌ای سریع» از کنارش عبور شد.

ایندپندنت همچنین به بخش‌هایی از این جلسه اشاره کرده که در آن ترامپ با وزیر جنگ خود، پیت هگسث، برخوردی نمایشی داشته و درباره علاقه او به جنگ شوخی کرده است. در ادامه، به نوشته این روزنامه، هگسث با هیجان از «قدرت و ویرانگری» حرف زد و ترامپ در نهایت با یک جمله کوتاه از او تعریف کرد. نویسنده نتیجه می‌گیرد مسئله اصلی فقط عجیب‌بودن این جلسه نیست، بلکه این است که چنین صحنه‌هایی کم‌کم در دولت آمریکا عادی می‌شود.

