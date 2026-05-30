به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مصر از جنبش مقاومت اسلامی حماس دعوت کرد تا هیئت مذاکرهکننده خود به رهبری «خلیل الحیه» را برای ادامه مذاکرات درباره انتقال به مرحله دوم توافق اکتبر گذشته به قاهره بفرستد.
تلاش مصر برای نجات توافق از فروپاشی
یک منبع مصری مطلع بر میانجیگری قاهره بین حماس و نمایندگان «شورای صلح» گفت که مصر و میانجیگران در قطر و ترکیه باور دارند که اهداف انتخاباتی نتانیاهو پشت تازهترین اظهارات او درباره گسترش اشغال غزه و ترور فرماندهان حماس (عزالدین الحداد و محمد عوده) قرار دارد.
این منبع توضیح داد که قاهره مجموعهای از تماسها با میانجیگران و ضامنان در ترکیه و قطر و همچنین مقامات دولت آمریکا برای بازگشت به مسیر مذاکرات انجام داده است. مصر همچنین سندی اصلاحی و بازبینی شده با جزئیات بیشتر تهیه کرده تا از بنبستی که نتانیاهو به دنبال تداوم آن است، خارج شود.
هشدار مصر به اسرائیل درباره مهاجرت اجباری
منبع مصری فاش کرد که قاهره پیام هشداردهندهای به دولت اسرائیل ارسال کرده و هرگونه اقدامی که ساکنان غزه را به سمت «مهاجرت داوطلبانه» و حرکت به سمت گذرگاه رفح سوق دهد، رد میکند. این پیام مصری همچنین شامل رد اظهارات یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، درباره طرح «مهاجرت داوطلبانه» از غزه بود.
درخواست از ترامپ برای مهار نتانیاهو
این منبع فاش کرد که قاهره از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از طریق تماس با مقامات مسئول در دولت آمریکا خواسته است تا برای مهار نتانیاهو فوراً مداخله کند.
حماس: مذاکرات در روزهای آینده برگزار میشود
از سوی دیگر، یک منبع رهبری در جنبش حماس در خارج از کشور گفت که رهبری این جنبش تماسهای مصری را دریافت کرده و قرار است در روزهای آینده نشستی در قاهره برگزار شود.
گفتنی است حماس روز پنجشنبه هشدار داده بود که توافق آتشبس در نوار غزه در آستانه فروپاشی است و از دولت آمریکا و کشورهای ضامن خواست تا گامهای «جدی و فوری» برای الزام اسرائیل به تعهداتش بردارند.
