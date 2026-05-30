سرقت اموال اوقاف شیعیان از سوی حاکمان بحرین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عناصر مزدور و شبهنظامیان غیرنظامی وابسته به وزارت کشور بحرین، محاصرهای امنیتی شدید بر شهرک الدراز تحمیل کردند تا شیعیان را برای هشتاد و پنجمین هفته پیاپی از برگزاری نماز جمعه مرکزی بازدارند.
عناصر مزدور از صبح روز جمعه، ۲۹ ماه می ۲۰۲۶، همراه با خودروهای نظامی و نیروهای مسلح، حضور خود را در اطراف مسجد امام صادق (علیه السلام) تقویت کردند؛ در حالی که برای آغاز تظاهرات مردمی در اعتراض به جنگی که رژیم خلیفه علیه شیعیان در کشور بحرین به راه انداخته، آمادهباش بودند.
با وجود این محاصره امنیتی، در بسیاری از مناطق بحرین تظاهرات مردمی برگزار شد؛ معترضان خواستار پاکسازی زندانها و آزادی فوری عالمان دینی و زندانیان سیاسی شدند. آنان همچنین منع برگزاری نماز جمعه توسط نظام حاکم را محکوم کردند و بر رد سلطه گری رسمی بر امور دینی و فشارهای مداوم بر آزادیهای دینی تأکید کردند.
مردم بحرین همچنین سرقت دولت از اوقاف شیعیان و تعرض به همه مقدسات، شخصیتها، مؤسسات و اصول مذهب جعفری را رد کردند و خواستار پایاندادن به سیاست تبعیض و سرکوب فرقهای و نیز محاصرهای شدند که بر شعائر طایفه شیعه تحمیل شده است.
آنان همچنین بر موضع خود در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در نبردش برای بازدارندگی در برابر تجاوز آمریکایی-صهیونیستی تأکید کردند و به شهید انقلاب اسلامی، امام سید علی خامنهای، اعلام وفاداری کردند.
معترضان خواستار پایاندادن به حضور آمریکا و اخراج پایگاههای نظامی خارجی شدند تا حاکمیت کامل و امنیت داخل کشور تحقق یابد. همچنین بر ضرورت پایاندادن به توافق عادیسازی روابط با دشمن صهیونیستی، اخراج سفیر اشغالگران از کشور و بستن سفارت آن در منامه تأکید کردند.
مقامات بحرینی از ۴ اکتبر ۲۰۲۴ برگزاری نماز جمعه مرکزی را ممنوع کردهاند؛ این اقدام در پی اصرار مردمی بر برگزاری مراسم یادبود شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، و نیز برگزاری تظاهرات در حمایت از جبهههای مقاومت اسلامی در لبنان، فلسطین و یمن، و در اعتراض به توافقهای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.
