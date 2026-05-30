به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نهادهای نماینده بخشهای هوانوردی، سفر و تجارت در آمریکا هشدار دادند هرگونه محدودیت یا توقف در روند رسیدگی به پروازهای بینالمللی و محمولههای باری در فرودگاههای بزرگ این کشور، میتواند به هرجومرج گسترده در شبکه حملونقل هوایی، سرگردانی هزاران مسافر و اختلال در انتقال کالاهای حیاتی منجر شود.
این هشدار پس از آن مطرح شد که مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، اعلام کرد دولت دونالد ترامپ ممکن است بهزودی رسیدگی به پروازهای مسافری و باری بینالمللی در فرودگاه «نیوآرک لیبرتی» در ایالت نیوجرسی را متوقف کند؛ فرودگاهی که یکی از دروازههای اصلی ورود به نیویورک به شمار میرود. او دلیل این تصمیم احتمالی را همکارینکردن مقامهای محلی ایالت با مأموران فدرال مهاجرت عنوان کرد. مولین همچنین گفته است این محدودیتها ممکن است بیش از ۱۰ فرودگاه دیگر در شهرهای موسوم به «پناهگاه مهاجران» از جمله بوستون، دنور، فیلادلفیا، شیکاگو، لسآنجلس، سیاتل و سانفرانسیسکو را نیز دربر بگیرد.
در واکنش به این تهدید، اتاق بازرگانی آمریکا، انجمن «ایرلاینز فور آمریکا»، اتحادیه ملی خردهفروشی و چند نهاد دیگر در بیانیهای مشترک اعلام کردند توقف عملیات گمرکی در فرودگاههای اصلی آمریکا، کل نظام حملونقل هوایی کشور را با بحران روبهرو خواهد کرد. با این حال، کاخ سفید هنوز واکنشی رسمی نشان نداده و سه مدیر شرکت هواپیمایی گفتهاند بعید میدانند دولت ترامپ در کوتاهمدت چنین محدودیتهایی را اجرا کند. انجمن سفر آمریکا نیز برآورد کرده است توقف همه پروازهای بینالمللی در ۱۸ فرودگاه این شهرها، بیش از ۷۰ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا زیان میزند و سالانه ۶۸ میلیون مسافر بینالمللی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ آن هم در شرایطی که آمریکا، کانادا و مکزیک در آستانه میزبانی مشترک رقابتهای پایانی جام جهانی فوتبال قرار دارند.
