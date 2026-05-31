آغاز طرح مشارکت در اطعام عید غدیر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت هدایا و نذورات آستان مقدس بانوی کرامت از آغاز طرح مشارکت در اطعام عید سعید غدیر و خدمت به مهمانان غدیر خبر داد.

مردم می‌توانند با هر توان مالی در این پویش خداپسندانه مشارکت کنند.

راه‌های مشارکت در این پویش به شرح زیر است:

شماره حساب ۲۵۱ بانک مسکن، شماره شبا IR350140040000000000000251 و شماره کارت ۶۲۸۰۲۳۱۳۴۰۰۰۴۰۰۰.

همچنین مردم می‌توانند با ارسال عدد ۱۱۰ به ۳۰۰۰۱۱۲۲ یا از طریق درگاه ملی نذر فاطمی به نشانی nazr.amfm.ir در این اطعام شرکت کنند.

