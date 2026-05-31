محافل معارفی حرم بانوی کرامت در نیمه دوم دهه امامت و ولایت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم هفتگی حرم مطهر از شنبه ۹ خرداد تا جمعه ۱۵ خرداد در شبستان امام خمینی(ره) برگزار میشود.
مراسم بعد از نماز صبح
شنبه تا چهارشنبه (۹ تا ۱۳ خرداد): قرائت سوره مبارکه فتح
پنجشنبه (۱۴ خرداد): دعای ندبه با نوای حسن حیدرزاده
جمعه (۱۵ خرداد): سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین احمد لقمانی و دعای ندبه با نوای آقای علی مالکینژاد
مراسم قبل از نماز ظهر و عصر (شرح آیات و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه)
شنبه (۹ خرداد): شرح آیات با سخنرانی حجتالاسلام محمدصادق کفیل همراه با قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه
یکشنبه (۱۰ خرداد): شرح آیات با سخنرانی حجتالاسلام محسن آزادی همراه با قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه
دوشنبه (۱۱ خرداد): مداحی ابوالفضل محمدی و شرح آیات با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین محمدهادی هدایت همراه با قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه
سهشنبه (۱۲ خرداد): شرح آیات با سخنرانی حجتالاسلام محمد صافی همراه با قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه
چهارشنبه (۱۳ خرداد): شرح آیات با سخنرانی حجتالاسلام محمد اسماعیل خورشیدی همراه با قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه
پنجشنبه (۱۴ خرداد): مداحی حسینیتبار و آبیار همراه با شرح آیات با سخنرانی حجتالاسلام روح الله راسل و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه
جمعه (۱۵ خرداد): مداحی محمد ریحانی و سخنرانی حجتالاسلام ناصر خلج
مراسم بعد از نماز ظهر و عصر
شنبه (۹ خرداد): قرائت حدیث کساء با نوای عباس محمدیپور
یکشنبه (۱۰ خرداد): مداحی و قرائت حدیث کساء با نوای عبدالله صادق خانی
دوشنبه (۱۱ خرداد): قرائت حدیث کساء با نوای محمود بذری
سهشنبه (۱۲ خرداد): قرائت حدیث کساء با نوای ابوالفضل فیض الله زاده
چهارشنبه (۱۳ خرداد): قرائت حدیث کساء با نوای حسن مالکینژاد
پنجشنبه (۱۴ خرداد): زیارت غدیریه امام هادی علیهالسلام با قرائت حجتالاسلام خورشیدی
جمعه (۱۵ خرداد): قرائت زیارت آل یاسین با نوای جواد اشعری و سخنرانی حجتالاسلام سید علی اکبر محسنی
مراسم قبل از نماز مغرب و عشاء
شنبه (۹ خرداد): مداحی وحید خیابانی و سخنرانی حجتالاسلام سید محمد عباسپور
یکشنبه (۱۰ خرداد): مداحی سید مهدی کاظمی و سخنرانی حجتالاسلام محمد علی بخشنده
دوشنبه (۱۱ خرداد): مداحی سیدحسین ضیایی و سخنرانی حجتالاسلام محمدجواد عصاری
سهشنبه (۱۲ خرداد): مداحی روح الله برزگار و سخنرانی حجتالاسلام عبدالله توانا
چهارشنبه (۱۳ خرداد): مداحی سید مهدی موسوی و سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین علی اصغر ظهیری
پنجشنبه (۱۴ خرداد): مداحی سید جواد موسوی و سخنرانی حجتالاسلام سیدمحمدحسین صدر
جمعه (۱۵ خرداد): برنامه ویژهای اعلام نشده است
مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء
شنبه (۹ خرداد): سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین محمدمهدی ماندگاری و مداحی مجید دلشاد
یکشنبه (۱۰ خرداد): کرسی تلاوت فاطمی با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین محمدهادی هدایت و مداحی حسین اردستانی
دوشنبه (۱۱ خرداد): سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین حبیب الله فرحزاد و مداحی محمدجواد احمدی
سهشنبه (۱۲ خرداد): سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین سید حسین مؤمنی و قرائت دعای توسل با نوای علی صادقی با حضور هیئت جانبازان استان قم
چهارشنبه (۱۳ خرداد): سخنرانی آیت الله محسن اراکی و مداحی سید جواد میرجعفری و حسین اردستانی
پنجشنبه (۱۴ خرداد): سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین سید میرهاشم حسینی، مداحی سید مهدی میرداماد و دعای کمیل با نوای رضا ایزدی
جمعه (۱۵ خرداد): سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین ناصر رفیعی و مداحی سید محسن بنی فاطمی
برنامههای ویژه هفته
دعای توسل: سهشنبه ۱۲ خرداد بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی، قرائت دعا آقای علی صادقی و با حضور هیئت جانبازان استان قم
زیارت عاشورا: پنجشنبه ۱۴ خرداد بعد از نماز صبح با قرائت آقای حسن حیدرزاده
دعای کمیل: پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۲۰:۱۵ با قرائت آقای رضا ایزدی
زیارت جامعه کبیره: پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ با قرائت حجتالاسلام ناصر شهیدی
دعای کمیل نیمهشب: جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۳۰ دقیقه بامداد با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین سید حسین مومنی و مداحی آقای علی مهدوینژاد
دعای ندبه: جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۶ صبح با قرائت آقای علی مالکینژاد (پخش زنده از شبکه یک سیما)
