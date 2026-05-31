محافل معارفی حرم بانوی کرامت در نیمه دوم دهه امامت و ولایت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم هفتگی حرم مطهر از شنبه ۹ خرداد تا جمعه ۱۵ خرداد در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

مراسم بعد از نماز صبح

شنبه تا چهارشنبه (۹ تا ۱۳ خرداد): قرائت سوره مبارکه فتح

پنجشنبه (۱۴ خرداد): دعای ندبه با نوای حسن حیدرزاده

جمعه (۱۵ خرداد): سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین احمد لقمانی و دعای ندبه با نوای آقای علی مالکی‌نژاد

مراسم قبل از نماز ظهر و عصر (شرح آیات و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه)

شنبه (۹ خرداد): شرح آیات با سخنرانی حجت‌الاسلام محمدصادق کفیل همراه با قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه

یکشنبه (۱۰ خرداد): شرح آیات با سخنرانی حجت‌الاسلام محسن آزادی همراه با قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه

دوشنبه (۱۱ خرداد): مداحی ابوالفضل محمدی و شرح آیات با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی هدایت همراه با قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه

سه‌شنبه (۱۲ خرداد): شرح آیات با سخنرانی حجت‌الاسلام محمد صافی همراه با قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه

چهارشنبه (۱۳ خرداد): شرح آیات با سخنرانی حجت‌الاسلام محمد اسماعیل خورشیدی همراه با قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه

پنجشنبه (۱۴ خرداد): مداحی حسینی‌تبار و آبیار همراه با شرح آیات با سخنرانی حجت‌الاسلام روح الله راسل و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه

جمعه (۱۵ خرداد): مداحی محمد ریحانی و سخنرانی حجت‌الاسلام ناصر خلج

مراسم بعد از نماز ظهر و عصر

شنبه (۹ خرداد): قرائت حدیث کساء با نوای عباس محمدی‌پور

یکشنبه (۱۰ خرداد): مداحی و قرائت حدیث کساء با نوای عبدالله صادق خانی

دوشنبه (۱۱ خرداد): قرائت حدیث کساء با نوای محمود بذری

سه‌شنبه (۱۲ خرداد): قرائت حدیث کساء با نوای ابوالفضل فیض الله زاده

چهارشنبه (۱۳ خرداد): قرائت حدیث کساء با نوای حسن مالکی‌نژاد

پنجشنبه (۱۴ خرداد): زیارت غدیریه امام هادی علیه‌السلام با قرائت حجت‌الاسلام خورشیدی

جمعه (۱۵ خرداد): قرائت زیارت آل یاسین با نوای جواد اشعری و سخنرانی حجت‌الاسلام سید علی اکبر محسنی

مراسم قبل از نماز مغرب و عشاء

شنبه (۹ خرداد): مداحی وحید خیابانی و سخنرانی حجت‌الاسلام سید محمد عباس‌پور

یکشنبه (۱۰ خرداد): مداحی سید مهدی کاظمی و سخنرانی حجت‌الاسلام محمد علی بخشنده

دوشنبه (۱۱ خرداد): مداحی سیدحسین ضیایی و سخنرانی حجت‌الاسلام محمدجواد عصاری

سه‌شنبه (۱۲ خرداد): مداحی روح الله برزگار و سخنرانی حجت‌الاسلام عبدالله توانا

چهارشنبه (۱۳ خرداد): مداحی سید مهدی موسوی و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علی اصغر ظهیری

پنجشنبه (۱۴ خرداد): مداحی سید جواد موسوی و سخنرانی حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین صدر

جمعه (۱۵ خرداد): برنامه ویژه‌ای اعلام نشده است

مراسم بعد از نماز مغرب و عشاء

شنبه (۹ خرداد): سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی ماندگاری و مداحی مجید دلشاد

یکشنبه (۱۰ خرداد): کرسی تلاوت فاطمی با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدهادی هدایت و مداحی حسین اردستانی

دوشنبه (۱۱ خرداد): سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین حبیب الله فرحزاد و مداحی محمدجواد احمدی

سه‌شنبه (۱۲ خرداد): سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مؤمنی و قرائت دعای توسل با نوای علی صادقی با حضور هیئت جانبازان استان قم

چهارشنبه (۱۳ خرداد): سخنرانی آیت الله محسن اراکی و مداحی سید جواد میرجعفری و حسین اردستانی

پنجشنبه (۱۴ خرداد): سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید میرهاشم حسینی، مداحی سید مهدی میرداماد و دعای کمیل با نوای رضا ایزدی

جمعه (۱۵ خرداد): سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی و مداحی سید محسن بنی فاطمی

برنامه‌های ویژه هفته

دعای توسل: سه‌شنبه ۱۲ خرداد بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی، قرائت دعا آقای علی صادقی و با حضور هیئت جانبازان استان قم

زیارت عاشورا: پنجشنبه ۱۴ خرداد بعد از نماز صبح با قرائت آقای حسن حیدرزاده

دعای کمیل: پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۲۰:۱۵ با قرائت آقای رضا ایزدی

زیارت جامعه کبیره: پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ با قرائت حجت‌الاسلام ناصر شهیدی

دعای کمیل نیمه‌شب: جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۳۰ دقیقه بامداد با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی و مداحی آقای علی مهدوی‌نژاد

دعای ندبه: جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۶ صبح با قرائت آقای علی مالکی‌نژاد (پخش زنده از شبکه یک سیما)

