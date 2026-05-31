به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سمیع حامد، شاعر و نویسنده افغانستانی، با انتقاد از افزایش ادبیات نفرت و دشنام‌های قومی در فضای مجازی تأکید کرد: افرادی که به دیگران توهین قومی می‌کنند، پیش از هر چیز انسانیت خود را زیر سؤال می‌برند.

وی گفت کسانی که به نام دفاع از زبان، فرهنگ یا هویت قومی به تحقیر دیگران روی می‌آورند، بیش از همه به همان زبان و فرهنگی آسیب می‌زنند که مدعی پاسداری از آن هستند.

حامد افزود: فرهنگی ارزشمند است که خردورزی، همدلی، همکاری و گفت‌وگوی سازنده را ترویج کند و اگر زبان و فرهنگ نتواند چنین ارزش‌هایی را به جامعه منتقل کند، کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

این شاعر افغانستانی با تأکید بر ضرورت نگاه رو به آینده اظهار داشت: گذشته باید چراغ راه آینده باشد، نه عاملی برای اسیر کردن جامعه در کینه‌ها و منازعات تاریخی.

به گفته او، مردم افغانستان در تاریخ معاصر بحران‌ها و درگیری‌های متعددی را تجربه کرده‌اند، اما در مقاطع مختلف توانسته‌اند از بخشی از این چالش‌ها عبور کنند و به همزیستی برسند.

حامد با اشاره به تجربه‌های تاریخی افزود: گروه‌های سیاسی و ایدئولوژیک در دوره‌هایی با یکدیگر درگیر بوده‌اند و قربانیان بسیاری بر جای گذاشته‌اند، اما در مقاطع دیگر به آشتی و همکاری روی آورده‌اند و امروز بسیاری از همان جریان‌ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به شرایط کنونی افغانستان تصریح کرد: همه اقوام و گروه‌های اجتماعی با محدودیت‌های گسترده مواجه‌اند و هیچ شهروندی از آزادی کامل برخوردار نیست.

او محرومیت دختران از آموزش را تنها بخشی از بحران دانست و گفت پسران نیز با آینده‌ای مبهم و محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی روبه‌رو هستند.

این نویسنده تأکید کرد: جامعه افغانستان بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز دارد؛ وحدتی که بر شناخت واقع‌بینانه از خود و پذیرش دیگری استوار باشد.

به گفته او، دستیابی به چنین وحدتی بدون مقابله با نفرت‌پراکنی، برچسب‌زنی و کینه‌توزی ممکن نیست و نمی‌توان تعصب و رفتارهای تبعیض‌آمیز را با این توجیه که «طرف مقابل آغازگر بوده» مشروع جلوه داد.

حامد همچنین تلاش برای اثبات برتری از مسیر برجسته‌سازی ضعف‌ها و خطاهای دیگران را نادرست دانست و افزود: ارزش‌های انسانی زمانی تقویت می‌شود که افراد و جوامع بر توانایی‌ها، دستاوردها و فضیلت‌های خود تمرکز کنند، نه بر تخریب و تاریک جلوه دادن دیگران.

وی در پایان با انتقاد از برخی فعالان فضای مجازی گفت: کسانی که به دشنام‌های قومی و نفرت‌پراکنی متوسل می‌شوند، یا از سر ناآگاهی و تعصب چنین می‌کنند یا برای جلب توجه و افزایش مخاطب، از شکاف‌های اجتماعی بهره‌برداری می‌کنند.

