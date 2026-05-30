به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حشمت‌الله صلاحی، امروز در جمع خبرنگاران شیراز از آغاز ساخت بزرگ‌ترین مجموعه مدارس کشور در شهر صدرا با هدف گسترش فضاهای آموزشی و تربیتی و پاسداشت یاد شهدای دانش آموز شهرستان میناب خبر داد و اظهار کرد: این پروژه به دستور سیدعلی ملک‌حسینی، بنیانگذار مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ابوعلی‌سینا (پدر پیوند کبد ایران) و با تأیید هیئت امنای بیمارستان، در زمینی به مساحت ۳۲ هزار مترمربع در شهر صدرا در حال اجراست.

وی افزود: این طرح با کاربری آموزشی برای دختران و پسران و در زیربنایی بیش از ۹ هزار مترمربع اجرا می‌شود و با هدف توسعه فضاهای آموزشی و تربیتی و تربیت نسل آینده طراحی شده است.

نام‌گذاری مجموعه به نام شهدای شجره طیبه میناب

عضو هیئت‌مدیره مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ابوعلی‌سینا با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز شهرستان میناب گفت: این مجموعه آموزشی با عنوان «شهدای شجره طیبه میناب» نام‌گذاری شده است.

صلاحی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه افزود: ایجاد این مجموعه از اهداف اصلی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ابوعلی‌سینا در مسیر تربیت و پرورش نیروهای متخصص آینده به‌شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه این پروژه نمادی از پیوند علم و ایثار است، از خیرین و نیک‌اندیشان دعوت کرد تا با مشارکت در تکمیل این طرح بزرگ و ماندگار در این امر خیر سهیم شوند.

عضو هیئت‌مدیره مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ابوعلی‌سینا ادامه داد: مرکز آموزشی و تربیتی شهدای شجره طیبه میناب شامل دو مجتمع آموزشی دخترانه و پسرانه است که تمامی مقاطع تحصیلی از پیش‌دبستانی تا پایان متوسطه دوم را پوشش می‌دهد.

به گفته وی، این مجموعه علاوه بر رفع بخشی از نیاز فضای آموزشی ساکنان منطقه صدرا، دغدغه‌های آموزشی خانواده‌های کارکنان مجموعه آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان را نیز برطرف خواهد کرد.

صلاحی با تشریح مشخصات فنی پروژه اظهار کرد: مرکز دخترانه این مجموعه با ظرفیت نزدیک به هزار دانش‌آموز در زمینی به مساحت ۱۷ هزار مترمربع و زیربنای سه هزار مترمربع با هزینه‌ای بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال احداث می‌شود.

وی افزود: مرکز پسرانه نیز در زمینی به مساحت ۱۵ هزار متر مربع و زیربنای شش هزار مترمربع با هزینه‌ای حدود ۲۴۰۰ میلیارد ریال و ظرفیت حداقل هزار دانش‌آموز ساخته خواهد شد.

امکانات آموزشی و پیشرفت فیزیکی پروژه

عضو هیئت‌مدیره مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ابوعلی‌سینا با اشاره به امکانات پیش‌بینی‌شده در این مجموعه گفت: در مدارس دخترانه و پسرانه شجره طیبه، علاوه بر کلاس‌های استاندارد مجهز به سیستم هوشمند، فضاهای ورزشی، آزمایشگاه، سالن آمفی‌تئاتر، بخش سمعی و بصری و سایر امکانات مورد نیاز برای پرورش نسلی توانمند در نظر گرفته شده است.

صلاحی همچنین اعلام کرد: در حال حاضر زمین اختصاص‌یافته برای مجتمع آموزشی دخترانه و پسرانه تسطیح و آماده‌سازی شده و فونداسیون زیربنای این مدارس نیز اجرا شده است.

وی در پایان با دعوت از خیران برای مشارکت در تکمیل این طرح آموزشی اظهار کرد: بخشی از هزینه‌های ساخت این مجموعه توسط خیران و بخشی دیگر از محل اعتبارات مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ابوعلی‌سینا تأمین می‌شود و امیدواریم نیکوکاران در این اقدام خداپسندانه همراهی لازم را داشته باشند.