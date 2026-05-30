دیوارنگاره «عهد» در میدان امام حسین(ع) شیراز رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، دیوارنگاره جدید میدان امام حسین(ع) شیراز (میدان مرکزی شهر) با عنوان «عهد» امروز، ۹ خردادماه همزمان با ایام دهه امامت و ولایت و در آستانه عید غدیر رونمایی و نصب شد.

این دیوارنگاره با محوریت مفهوم ولایت، بیعت و امتداد عهد غدیر، در یکی از میادین اصلی شهر شیراز اکران شده است.

ایده‌پردازی این اثر را امیر اکبری برعهده داشته و تصویر و چیدمان آن توسط امین‌رضا ترکی و محمدرضا خسروانی طراحی و اجرا شده است. همچنین نوشتار این دیوارنگاره را عباس محمدی به رشته تحریر درآورده است.

دیوارنگاره «عهد» با بهره‌گیری از عناصر تصویری و مفاهیم مرتبط با واقعه غدیر، تلاش دارد تا در فضای شهری، یادآور پیوند تاریخی و اعتقادی مردم با فرهنگ ولایت و امامت باشد.

این اثر به مناسبت عید غدیر و در آستانه برگزاری برنامه‌های مردمی این ایام، در میدان امام حسین(ع) شیراز نصب شده است.