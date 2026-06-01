نبیه بری: حملات به جنوب لبنان، به چالش کشیدن مستقیم حاکمیت ملی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان با تاکید بر ضرورت همبستگی داخلی، از جامعه بینالمللی خواست تا به مسئولیت خود برای متوقف کردن حملات رژیم صهیونیستی عمل کند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، نبیه بری روز دوشنبه تأکید کرد: آنچه در جنوب لبنان در جریان است، به چالش کشیدن مستقیم و آشکار حاکمیت این کشور است.
وی در همین راستا از جامعه بینالمللی خواست تا برای توقف تجاوزات مکرر اسرائیل فوراً وارد عمل شود.
نبیه بری اظهار داشت: تداوم حملات اسرائیل و نقض مکرر حریم لبنان، جامعه جهانی را ملزم میکند که مسئولیتهای خود را بپذیرد و برای توقف این تجاوزات اقدامی جدی انجام دهد.
وی افزود: شرایط کنونی ایجاب میکند که همه گروهها، منافع والای ملی را بر هر چیز دیگری ترجیح دهند و فضای گفتوگو و تفاهم متقابل را تقویت کنند.
بری همچنین بر اهمیت تقویت جبهه داخلی و ایستادگی در برابر چالشهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی که بر فضای جامعه لبنان سایه افکنده، تاکید کرد.
رئیس مجلس نمایندگان لبنان در پایان خاطرنشان کرد: لبنان امروز بیش از هر زمان دیگری به یک رویکرد جامع ملی نیاز دارد به گونه ای که بتواندحفاظت از ارکان دولت، نهادها و منافع شهروندان را بالاتر از هر ملاحظه دیگری قرار دهد.
