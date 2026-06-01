به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آوی اشکنازی در گزارش خود نوشت مقامهای اسرائیلی بهتدریج دریافتهاند که نبرد با ایران به نتایج مورد انتظار نرسیده است. به گفته او، در محافل امنیتی و نظامی اسرائیل این ادعا مطرح شده که دونالد ترامپ اجازه مانور کامل در برابر ایران را نداده و بخشهایی از طرحهای نظامی و برنامههای موساد، از جمله حمله به تأسیسات نفت و گاز، نیروگاهها و مراکز آبشیرینکن ایران، مهار شده است.
او همچنین مدعی شد ترامپ تحت فشار رجب طیب اردوغان و شماری از مقامهای ارشد دولت آمریکا، از جمله جی.دی. ونس و استیو ویتکوف، مانع فعالسازی نیروهای شبهنظامی کرد در ایران شده است؛ نیروهایی که به نوشته او طی سالها با حمایت آمریکا و موساد شکل گرفته بودند و قرار بود در نبرد با سپاه پاسداران نقشآفرینی کرده و به فروپاشی نظام در ایران کمک کنند.
به نوشته اشکنازی، همزمان با افزایش انتقادها در درون نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل نسبت به میزان تحقق اهداف جنگ، سطح سیاسی در تلآویو میکوشد تصویری از پیروزی در لبنان ارائه دهد. او تأکید کرد که در حالی که ارتش اسرائیل وارد چهارمین ماه جنگ علیه ایران و همزمان جنگ موسوم به «آتشبس» در لبنان شده، تصرف قلعه الشقیف چیزی بیش از یک دستاورد تاکتیکی نیست.
اشکنازی به نقل از یک افسر ارشد ارتش اسرائیل نوشت: «بگذارید واقعبین باشیم؛ در نهایت ما فقط یک تپه دیگر را اشغال کردهایم. در حال حاضر نمیتوانیم آنگونه که میخواهیم عمل کنیم. طرحهایی وجود دارد، اما مجوز اجرا صادر نشده است. ما در حال حرکت بر لبه باریکی هستیم میان آنچه آمریکاییها بهطور ضمنی میپذیرند و آنچه ممنوع یا محدود میکنند.»
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل نیز بر این باور است که اشغال قلعه الشقیف تغییری اساسی در صحنه لبنان ایجاد نخواهد کرد. در مقابل، حزبالله در روزهای اخیر مسیر تشدید حملات موشکی به سوی اسرائیل را در پیش گرفته و به نوشته اشکنازی، این اقدام را با هدف تقویت موقعیت خود در داخل لبنان بهعنوان طرفی که همچنان نبرد با ارتش اسرائیل را ادامه میدهد، دنبال میکند. به موازات آن، حزبالله در تلاش است خود را در چارچوب هرگونه توافق آتشبس میان ایران و آمریکا بگنجاند تا واشنگتن اسرائیل را به توقف جنگ در لبنان وادار کند.
اشکنازی در جمعبندی گزارش خود نتیجه گرفت که اسرائیل به جنگی فرسایشی در لبنان کشیده شده؛ جنگی که بر فراز سر ساکنان شمال اداره میشود و ارتش را ناچار به پرداخت بهای سنگین از نظر کشتهها، زخمیها و فرسودگی نیروهای رسمی و ذخیره کرده است. به گفته او، مشکل اصلی نه فقط در میدان نبرد، بلکه در نبود یک راهبرد سیاسی روشن برای پایانبخشی به مرحله نظامی نهفته است.
