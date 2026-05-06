به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان در اظهاراتی اعلام کرد: روند مذاکرات لبنان با رژیم صهیونیستی به‌طور کامل از سایر پرونده‌های منطقه‌ای از جمله روند مرتبط با مذاکرات اسلام‌آباد جدا نیست و ارتباط با حزب‌الله از طریق وزرای این حزب در دولت انجام می‌شود.

وی در ادامه تأکید کرد: هنوز برای صحبت درباره احتمال دیدار با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، زود و هرگونه نشست در سطح بالا با این رژیم نیازمند آمادگی و مقدمات گسترده است.

سلام همچنین تصریح کرد: لبنان به‌دنبال عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیست، بلکه هدف، صرفاً دستیابی به صلح است و این نخستین‌بار نیست که میان دو طرف گفت‌وگوهای مستقیم یا غیرمستقیم صورت می‌گیرد.

به گفته او، تثبیت آتش‌بس، شرط اساسی هر دور جدید از مذاکرات خواهد بود و این موضوع در محور گفت‌وگوهای آتی در واشنگتن قرار دارد.

در همین زمینه، منابع رسانه‌ای لبنان گزارش داده‌اند که دور سوم مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی قرار است هفته آینده در مقر وزارت خارجه ایالات متحده برگزار شود و این نشست طی دو روز متوالی، احتمالاً در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه یا پنج‌شنبه و جمعه انجام خواهد شد.

بر اساس این اطلاعات، هیات لبنانی شامل سیمون کرم، سفیر پیشین لبنان در آمریکا و ندا حماده معوض، سفیر بیروت در واشنگتن به همراه وسام پطرس، معاون رئیس هیات کنسولی و نماینده‌ای از ارتش لبنان خواهد بود.

همچنین گزارش‌ها حاکی است که سفیر لبنان در واشنگتن طی روزهای گذشته در تماس و هماهنگی مستمر با تیم وزیر خارجه آمریکا بوده و در جلسات مقدماتی، موضوع آماده‌سازی نشست سوم و بررسی نقض‌های رژیم صهیونیستی مطرح شده است.

در این جلسات، بر ضرورت تثبیت آتش‌بس و توقف این نقض‌ها تأکید شده است.

این تحولات درحالی است که با وجود ادامه تجاوزات و اشغال مناطقی از لبنان توسط رژیم صهیونیستی با هدف ایجاد یک کمربند امنیتی مشابه خط زرد در نوار غزه، دولت لبنان تصمیم به انجام مذاکرات مستقیم با این رژیم گرفته است.

این تصمیم با وجود مخالفت‌های داخلی اتخاذ شده و قرار است مذاکرات با میانجیگری آمریکا انجام شود.

آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا توطئه خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان را به دست دولت این کشور پیش ببرند.

.....

پایان پیام/ ۲۱۸