به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ایهاب حماده»، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت وابسته به حزب‌الله در پارلمان لبنان، در مورد روند مذاکرات میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: اسرائیل به دنبال تحمیل اراده خود از طریق زور سلاح و با سوق دادن لبنانی‌ها به درگیری داخلی و ایجاد تخریب بیشتر است.

حماده در مصاحبه با رادیو اسپوتنیک تصریح کرد: حزب‌الله بارها نسبت به این مساله هشدار داده است و سطح بالای تهدید با قاطعیت در میدان مواجه خواهد شد.

حماده گفت: اظهارات مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا حاکی از وجود اتحادی بین لبنان و اسرائیل برای نابودی حزب‌الله است، نه برای آزادسازی سرزمین و بازپس‌گیری حقوق.

وی تصریح کرد: دولت لبنان در راستای اجرای دستورکار اسرائیل و به ضرر امنیت لبنانی‌ها عمل می‌کند.

حماده اظهار داشت: از میز مذاکرات برای سوق دادن به سوی درگیری داخلی در لبنان با هدف مقابله علیه حزب‌الله استفاده می‌شود.

وی تأکید کرد: حزب الله، مقابله خواهد کرد و با تمام ابزارها مقاومت خواهد نمود و دست خود را برای وحدت ملی که نقطه قوت لبنان است، دراز می‌کند.

وی افزود: اسرائیل به هیچ مسیر دیپلماتیکی پایبند نیست؛ کسی که بر گرگ حساب باز می‌کند یا احمق است یا سرشتی همچون آن گرگ را دارد؛ اولویت باید درخواست خروج اشغالگر از اراضی لبنان و توقف تجاوزاتش باشد، نه ارائه چیزی که نتوانسته با زور آن را به دست آورد.

حماده هشدار داد: هرگونه دیدار بین رئیس‌جمهور لبنان، ژوزف عون، و نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، به معنای خداحافظی با لبنان کنونی خواهد بود؛ زیرا این امر نقض منشور در سطح قانون اساسی و پارگی توافق طائف به شمار می‌رود و اتحادی بین بخشی از لبنانی‌ها (که همان دولت است) و اسرائیل برای کشتار لبنانی‌ها ایجاد می‌کند؛ نه برای آزادی لبنان، بلکه برای حذف آن؛ و ما با آن همان‌گونه که با اسرائیلی‌ها مقابله می‌کنیم، با تمام توان مقابله خواهیم کرد.

