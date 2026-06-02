به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشست خبری مشترک با محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، صراحتاً اعلام کرد که حملات هوایی نمیتواند راهحلی پایدار برای تنشهای مرزی میان پاکستان و افغانستان باشد.
این موضعگیری در حالی اتخاذ میشود که در ماههای اخیر، مرزهای دو کشور صحنه تبادل آتش سنگین و حملات فرامرزی ارتش پاکستان بوده است.
کالاس هشدار داد که تداوم این وضعیت نه تنها پیامدهای انسانی وخیمی دارد، بلکه خطر تشدید افراطگرایی را در کل منطقه افزایش میدهد.
در این نشست، محمد اسحاق دار با تکرار مواضع سنتی اسلامآباد، از دغدغههای امنیتی کشورش درباره حضور گروههای شبهنظامی در خاک افغانستان سخن گفت.
وی با بهکارگیری ترمینولوژی خاص دستگاه امنیتی پاکستان، از «تحریک طالبان پاکستان» با عنوان «فتنه الخوارج» و از «ارتش آزادیبخش بلوچ» با عنوان «فتنه هندوستان» یاد کرد.
اگرچه اتحادیه اروپا حق دفاع مشروع پاکستان را به رسمیت شناخت، اما اصرار کالاس بر نفی حملات هوایی، نشاندهنده هراس بروکسل از سرریز ناامنی به پیرامون و آغاز موج جدید پناهجویان به سمت غرب است.
پیشینه حملات هوایی پاکستان به استان های خوست و پکتیکا نشان میدهد که این اقدام نه تنها منجر به عقبنشینی شبهنظامیان نشده، بلکه با واکنش تند نظامی طالبان و هدف قرار گرفتن پاسگاههای مرزی پاکستان همراه بوده است.
تحلیلگران بر این باورند که دکترین ارتش پاکستان برای انتقال بحران به داخل خاک افغانستان، عملاً به تثبیت مواضع تحریک طالبان پاکستان (TTP) در امتداد خط دیورند منجر شده است؛ مرزی که کابل – فارغ از نوع حکومت – هرگز آن را به رسمیت نشناخته است.
در کنار بنبست تاریخی خط دیورند، عوامل دیگری نظیر نگاه ایران به عنوان همسایه غربی بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. تهران همواره تأکید کرده است که ناامنی در مرزهای شرقی مستقیماً بر امنیت ملی ایران و تشدید بحران مهاجرت اثرگذار است.
از سوی دیگر، گزارشهای اطلاعاتی حاکی از وجود شکافهای رویکردی میان «جناح قندهار» و «جناح کابل» در بدنه طالبان بر سر نحوه تعامل با شبهنظامیان است؛ متغیری که میتواند تداوم یا توقف این منازعات فرسایشی را رقم بزند.
