به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل طی روزهای اخیر در پی افزایش حملات پهپادیِ انفجاری علیه نیروهایش، ارزیابیهای میدانی خود در جنوب لبنان را تشدید کرده است. روزنامه «یدیعوت آحارونوت» به نقل از یکی از نیروهای گشتی تیپ «جِفعاتی» نوشت هدف قرار گرفتن نیروها با پهپاد در شب، برای یگانهای رزمی تجربهای بیسابقه بوده و نشان میدهد نوع تهدید در حال تغییر است.
به نوشته این گزارش، نگرانی اصلی ارتش اسرائیل این است که حزبالله توانسته باشد پهپادهای انفجاریِ متکی به هدایت فیبر نوری را به تجهیزات رصد و تصویربرداری حرارتی مجهز کند؛ امری که امکان عملیات در تاریکی را فراهم میکند. پیشتر تصور میشد این پهپادها توان رصد حرارتی پیشرفته ندارند، اما تحولات اخیر از بهبود عملکرد آنها در شب حکایت دارد؛ هرچند ارتش اسرائیل میگوید افزایش تجهیزات معمولاً روی برد پرواز و مانورپذیری اثر میگذارد.
منابع نظامی اسرائیلی این وضعیت را «تحولی جدی» توصیف کردهاند و از «فرآیند یادگیری مداوم» در طرف مقابل سخن گفتهاند؛ فرآیندی که تنها به بهکارگیری پهپادها محدود نیست و دقت هدفگیری را هم شامل میشود. بر همین اساس، نیروهای اسرائیلی تلاش میکنند تحرک خود را در محدودهای که آن را «منطقه امنیتی روی خط زرد» مینامند افزایش دهند و از استقرار ثابت در نقاط روباز و قابل رصد پرهیز کنند.
در ادامه، گزارش میگوید اسرائیل معتقد است حزبالله بهتدریج تاکتیکهای خود را تغییر داده و پس از کاهش کارایی برخی شیوههای پیشین مانند موشکها و تسلیحات ضدزره، استفاده از پهپادهای حامل مواد منفجره را بیشتر کرده است. در واکنش، ارتش اسرائیل استفاده از تجهیزات سنگین مانند بولدوزر و بیل مکانیکی را در برخی مناطق کاهش داده؛ چرا که این ابزارها به اهدافی آسان برای پهپادها تبدیل شدهاند. همچنین یکی از اهداف عملیات جاری، محدود کردن توان پهپادها برای رسیدن به شهرکهای نزدیک خط درگیری و گسترش حرکت نظامی به سمت مناطق مجاور «قلعه شقیف» عنوان شده است.
همزمان، «یدیعوت آحارونوت» به نقل از نظامیان زخمیِ بستری در بیمارستان «رامبام» حیفا گزارش داد که شرایط را «سخت و فرسایشی» توصیف میکنند. به گفته یکی از آنها، با وجود آنچه «آتشبس» خوانده میشود، تلفات همچنان ثبت میشود و نشانهای از آرامش واقعی دیده نمیشود؛ موضوعی که از نگاه آنها با تغییر توانمندی پهپادهای بهکاررفته در میدان بیارتباط نیست.
