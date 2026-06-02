به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه اسپانیا با رد انتقادهای آمریکا و برخی متحدان اروپایی، پایبندی به حقوق بین‌الملل و مخالفت با «قانون جنگل» را محور سیاست خارجی اسپانیا دانست.

خوسه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز، به انتقادهای مطرح‌شده از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی درباره خودداری اسپانیا از همراهی با جنگ علیه ایران واکنش نشان داد و گفت اختلاف اصلی در عرصه بین‌المللی میان دو رویکرد قرار دارد؛ یکی مبتنی بر حقوق بین‌الملل، حاکمیت کشورها و منشور سازمان ملل و دیگری بر پایه آنچه او «قانون جنگل» نامید.

وی تاکید کرد با بیان اینکه « انتخاب واقعی میان نظم مبتنی بر قانون و هرج‌ومرج، خشونت و جنگ به‌عنوان جایگزین دیپلماسی است»، ادعاها درباره منزوی شدن کشورش در اروپا را رد کرد و گفت مادرید در واقع یکی از صداهای پیشرو در حمایت از نظام بین‌المللی مبتنی بر قواعد است.

آلبارس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مشارکت اسپانیا در ماموریت‌های ناتو برای تامین امنیت تنگه هرمز در صورت شکست مذاکرات احتمالی میان تهران و واشنگتن نیز تاکید کرد که کشورش در هیچ اقدامی که به افزایش تنش‌ها منجر شود، شرکت نخواهد کرد. به گفته او، «برای این بحران هیچ راه‌حل نظامی وجود ندارد.»

..................

پایان پیام/