به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ ادریس رحمانی، پژوهشگر ارشد مسائل افغانستان گفت پاکستان در دهههای گذشته همواره کوشیده است از ابزارهای اطلاعاتی، سیاسی و امنیتی برای اثرگذاری بر روند تحولات افغانستان استفاده کند.
به گفته او، یکی از اصلیترین نگرانیهای اسلامآباد، جلوگیری از نزدیکی راهبردی افغانستان به هند بوده است.
رحمانی با اشاره به وضعیت پیچیده سیاسی افغانستان اظهار کرد که بخش قابل توجهی از اختلافات، تصمیمگیریها و حتی توافقات سیاسی در این کشور، تحت تأثیر شبکههای اطلاعاتی و امنیتی شکل گرفته است.
او افزود که اگرچه کشورهای مختلفی در تحولات افغانستان نقش داشتهاند، اما پاکستان به دلیل همجواری، ملاحظات امنیتی و نگرانیهای تاریخی، جایگاه ویژهای در این معادلات دارد.
به گفته این پژوهشگر، حساسیت پاکستان نسبت به افغانستان ریشه در عواملی چون مسئله خط دیورند و نگرانی از تبدیل شدن افغانستان به شریک راهبردی هند دارد.
او تصریح کرد که از نگاه تصمیمگیران پاکستانی، گسترش روابط کابل و دهلینو میتواند تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی پاکستان باشد.
رحمانی همچنین تأکید کرد که شکافهای قومی، زبانی، مذهبی و اقتصادی در افغانستان، زمینه مناسبی برای نفوذ بازیگران خارجی فراهم کرده است.
به گفته او، پاکستان نیز در سالهای گذشته تلاش کرده از این شکافها برای تقویت موقعیت خود در افغانستان استفاده کند و ساختار قدرت را به گونهای تحت تأثیر قرار دهد که منافع راهبردیاش حفظ شود.
او درباره نزدیکی برخی رهبران افغانستان به پاکستان نیز گفت که چندپارچگی سیاسی در افغانستان، که عمدتاً بر پایه هویتهای قومی، زبانی و مذهبی شکل گرفته، باعث شده برخی جریانها برای ایجاد موازنه در برابر رقبای داخلی، به قدرتهای منطقهای از جمله پاکستان نزدیک شوند.
