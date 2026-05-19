به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ تیرگی فزاینده روابط افغانستان و پاکستان، طالبان را به سمت احیای کانال‌های ارتباطی با هند سوق داده و در همین چارچوب، امیرخان متقی در حال نهایی‌سازی مقدمات سفر به دهلی‌نو در آینده نزدیک است.

به گفته این منبع، روابط کابل و اسلام‌آباد طی ماه‌های اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

مقام‌های پاکستانی در مواضعی تند، طالبان را «نیروی نیابتی هند» خوانده و مدعی شده‌اند دهلی‌نو از طریق شبکه‌های وابسته به طالبان، امنیت پاکستان را هدف قرار می‌دهد؛ ادعاهایی که کابل آن‌ها را بی‌اساس می‌داند.

این تنش‌ها هم‌زمان با حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان شدت گرفته؛ حملاتی که اسلام‌آباد آن‌ها را علیه مواضع تحریک طالبان پاکستان (TTP) توصیف می‌کند، اما طالبان این اقدامات را «نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان» می‌خوانند و معتقدند پاکستان با فشار نظامی و اتهام‌زنی، در پی انتقال مسئولیت بحران‌های امنیتی داخلی خود است.

در چنین فضایی، سفر احتمالی متقی به هند از نگاه تحلیلگران منطقه‌ای، بخشی از تلاش طالبان برای کاهش فشارهای سیاسی پاکستان و ایجاد توازن در روابط خارجی ارزیابی می‌شود؛ تلاشی که بی‌سروصداست، اما پیامش بلند است.

هند طی سال‌های اخیر در چارچوب سیاست «تعامل محدود اما هدفمند»، سطح تماس‌های خود با طالبان را افزایش داده و پیش‌تر نیز میزبان مقام‌های ارشد حکومت کابل بوده است.

امیرخان متقی پیش‌تر در سال ۲۰۲۵ یک‌بار به هند سفر کرده بود؛ سفری که با واکنش تند اسلام‌آباد همراه شد و پاکستان آن را نشانه‌ای از «نزدیکی نگران‌کننده طالبان به دهلی‌نو» دانست.

اکنون، به گفته منابع آگاه، هماهنگی‌های اولیه برای سفر جدید انجام شده و تنها زمان دقیق آن باقی مانده است—جزئیاتی که به‌زودی می‌تواند معادلات دیپلماتیک منطقه را وارد فاز تازه‌ای کند.

