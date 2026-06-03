به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، در جریان سفر به استان قم با حضور در جامعهالزهرا سلاماللهعلیها به همراه مهندس بهنامجو استاندار قم و حجتالاسلام عماد مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت، در نشستی با مسئولان و مدیران حوزههای علمیه و نهادهای حوزوی شرکت کردند.
حاجی میرزایی به همراه مهندس بهنامجو استاندار قم و حجتالاسلاموالمسلمین عماد مشاور رئیسجمهور در امور روحانیت در ابتدای ورود به جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در مزار شهدای گمنام این مؤسسه علمی حوزوی حضور یافتند و با ادای احترام به این اسوههای ایثار و مقاومت و قرائت فاتحهای، با آرمانهای انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی رحمهاللهعلیه تجدید پیمان بستند.
در ادامه، نشستی با حضور مسئولان و مدیران نهادهای حوزوی و اساتید و محققان فعال در عرصههای مختلف در سالن جلسات مدیریت جامعه الزهرا سلاماللهعلیها برگزار شد و حجتالاسلاموالمسلمین عماد به عنوان دبیر نشست به معرفی حاضران در نشست پرداخت.
هدف از برگزاری این نشست، بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با حوزههای علمیه، تعاملات میان حوزه و دولت و همچنین تبیین راهکارهای تقویت همکاریها در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی بود.
سرکار خانم سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در این نشست، ضمن خیرمقدم به همه میهمانان و فرهیختگان حاضر در نشست، با بیان اینکه تحولات پس از واقعه شهادت ایشان و جنگ رمضان، بار دیگر حقیقتی بنیادین را آشکار ساخت که انقلاب اسلامی، یک «نظام شخصمحور» نیست، بلکه بر مدار «مکتب» و «ولایت» استوار است، به طراحی و اجرای کلانبرنامه «چله اقتدار و استقامت» در جامعه الزهرا سلاماللهعلیها اشاره کرد و گفت: جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و حوزه علمیه خواهران در بزنگاههای تاریخی، نقشآفرینی مؤثری در ایجاد جریان کنشگری و راهبری دارند
وی با بیان اینکه بانوان حوزوی خط مقدم مواجهه با گسستهای اجتماعی هستند، تصریح کرد: جامعه الزهرا سلاماللهعلیها این آمادگی را دارد به عنوان یک کانون اثرگذار در کنار دستگاههای اجرایی در طرحهای کلان ملی از آسیبهای اجتماعی تا دیپلماسی فرهنگی مشارکت داشته باشد.
در ادامه، مسئولان نهادهای حوزوی از جمله حجتالاسلاموالمسلمین علیزاده مدیر حوزههای علمیه خواهران، حجتالاسلاموالمسلمین ملکی، قائم مقام مدیر حوزههای علمیه، حجتالاسلاموالمسلمین مسجدجامعی، حجتالاسلاموالمسلمین زیبایی نژاد، حجتالاسلاموالمسلمین کافی، حجتالاسلاموالمسلمین ملک دار، حجتالاسلاموالمسلمین شمس، حجتالاسلاموالمسلمین پورحسین، جناب آقای اکبری، جناب آقای مکارم و غیره به بیان دغدغهها و مسائل پیرامون مسائل کشور پرداختند و پیشنهاداتی را نیز ارائه دادند.
رئیس دفتر رئیسجمهور در این سفر، ضمن دیدار و گفتوگو با مسئولان نهادهای حوزوی، در جریان دیدگاهها، پیشنهادها و دغدغههای مطرح شده از سوی مدیران و مسئولان حوزوی قرار گرفت.
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