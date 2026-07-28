تلاش خادمان تأسیسات موکب حرم بانوی کرامت برای آسایش و رفاه زائران اربعین حسینی + فیلم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد اسداللهی، مسئول تأسیسات موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در طریق‌الحسین، با تشریح اقدامات انجام‌شده در بخش فنی و مهندسی موکب اظهار کرد: نیروهای بخش فنی و مهندسی تأسیسات از ۱۰ روز پیش از آغاز مراسم اربعین در موکب مستقر شدند و عملیات تعمیرات، بازسازی و اورهال تجهیزات را به پایان رساندند تا هم‌زمان با آغاز حضور زائران، تمامی زیرساخت‌های تأسیساتی آماده بهره‌برداری و خدمت‌رسانی باشد.

وی افزود: در این مدت، تأمین آب مورد نیاز سرویس‌های بهداشتی و محل‌های شست‌وشو، راه‌اندازی کولرهای آبی و گازی، آماده‌سازی موتورخانه آب گرم و سایر تجهیزات تأسیساتی انجام شد و اکنون تمامی این بخش‌ها به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به زائران اربعین هستند.

اسداللهی با اشاره به اهمیت بخش آبرسانی موکب تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های تأسیسات، تأمین آب سرویس‌های بهداشتی و محل‌های شست‌وشو است که از طریق یک حلقه چاه عمیق انجام می‌شود و به‌صورت مستمر آب مورد نیاز این بخش‌ها را تأمین می‌کند.

وی درباره تأمین آب شیرین مورد نیاز موکب نیز گفت: آب مورد استفاده برای طبخ غذا، تهیه شربت و سایر مصارف آشپزخانه از طریق تانکرهایی که از خارج مجموعه خریداری می‌شود، تأمین و در مخازن نصب‌شده در موکب تخلیه می‌شود تا به‌صورت پیوسته در اختیار بخش‌های مختلف قرار گیرد.

مسئول تأسیسات موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به استمرار فعالیت این واحد در طول ایام اربعین خاطرنشان کرد: پس از آغاز خدمت‌رسانی، فعالیت بخش تأسیسات به آماده‌سازی اولیه محدود نمی‌شود و نیروهای این واحد به‌صورت منظم از تمامی بخش‌های موکب شامل شبکه آبرسانی، سرویس‌های بهداشتی، موتورخانه، سامانه‌های سرمایشی و سایر تجهیزات بازدید و سرکشی می‌کنند تا خدمات بدون وقفه به زائران ارائه شود.

وی افزود: در صورت بروز هرگونه خرابی موردی، گروه‌های فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام می‌کنند تا هیچ‌گونه اختلالی در روند خدمت‌رسانی ایجاد نشود. به گفته اسداللهی، پایش مستمر تجهیزات، انجام سرویس‌های دوره‌ای و رسیدگی فوری به نواقص احتمالی، از مهم‌ترین وظایف روزانه واحد تأسیسات است که نقش مهمی در حفظ کیفیت خدمات و آسایش زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) دارد.

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