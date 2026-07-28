سوخت پیشران قدرت موشکی، فریاد بلند ملت است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ جمعی از کودکان کرج در روزهای گذشته با ارسال نامهها و نقاشیهایی برای سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از رزمندگان و مدافعان امنیت کشور قدردانی کردند.
سردار موسوی نیز در پاسخ به این ابراز احساسات، پیامی خطاب به این کودکان نوشت.
در متن این پیام آمده است:
بسمه تعالی
قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران، ودیعه قائد شهیدمان و میراث سرداران شهید؛ حسن طهرانیمقدم، امیرعلی حاجیزاده، محمود باقری و شهدای خونینکفن هوافضاست که سوخت پیشران آن فریاد بلند آحاد ملت غیور، بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی است که به لطف الهی هیچگاه خاموش نمیشود.
خداوند نصرت و پیروزی را به ملت ما عنایت فرماید.
سید مجید موسوی
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