به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سهشنبه، ۶ مرداد، اعلام کرد که موارد نقض عفو عمومی طالبان علیه اعضای نیروهای امنیتی و مقامهای حکومت پیشین همچنان ادامه دارد.
براساس گزارش این نهاد، دستکم ۲۹ مورد بازداشت خودسرانه، پنج مورد شکنجه و بدرفتاری و هشت مورد قتل نیروهای امنیتی، دفاعی و مقامهای حکومت پیشین ثبت شده است.
یوناما همچنین گفته است یکی از افسران حکومت پیشین، پس از اخراج اجباری از ایران و بازگشت به افغانستان، در استان هرات ناپدید شده است. درباره سرنوشت این فرد اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.
این نهاد تأکید کرده که عفو عمومی اعلامشده از سوی طالبان باید بهطور کامل و بدون تبعیض اجرا شود و حقوق افراد بازگشته یا ساکن افغانستان، مطابق تعهدات بینالمللی این کشور، مورد حفاظت قرار گیرد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، برای مقامها، کارمندان دولتی و اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین عفو عمومی اعلام کردند و از آنان خواستند بدون نگرانی به زندگی عادی بازگردند.
با این حال، طی سالهای گذشته یوناما، سازمانهای حقوق بشری و دیگر نهادهای بینالمللی بارها از بازداشت، ناپدیدشدن، شکنجه و قتل شماری از نظامیان و مقامهای پیشین گزارش دادهاند.
طالبان معمولاً وقوع نقض سازمانیافته عفو عمومی را رد کرده و برخی موارد را ناشی از خصومتهای شخصی دانستهاند؛ اما نهادهای حقوق بشری خواستار تحقیق مستقل، پاسخگویی عاملان و ایجاد تضمینهای عملی برای حفاظت از نیروهای حکومت پیشین شدهاند.
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